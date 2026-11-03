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Torino, insulti razzisti su Instagram verso Aboukhlal dopo l'infortunio di Raimondo

Il centrocampista marocchino dopo la partita col Frosinone si era scusato: "Mi spiace, non volevo fargli male"

03 Nov 2026 - 09:18
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L'ufficialità del brutto infortunio subito da Antonio Raimondo ha scatenato un nuovo, brutto, episodio di insulti (anche razzisti) e minacce social nel mondo del calcio.

Da ieri l'ultimo post Instagram di Zakaria Aboukhlal, protagonista dell'intervento falloso sulla caviglia sinistra dell'attaccante del Frosinone, è infatti pieno di frasi come "falegname, vai a lavorare", "ritirati", "rovini la carriera alla gente", "fatelo ritirare (e tifo Torino)" più altre che è meglio non riportare.

E pensare che il centrocampista marocchino del Torino si era scusato subito dopo il match: "Mi dispiace per Raimondo, non volevo certo fargli male".

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