Torino, insulti razzisti su Instagram verso Aboukhlal dopo l'infortunio di Raimondo

Da ieri l'ultimo post Instagram di Zakaria Aboukhlal, protagonista dell'intervento falloso sulla caviglia sinistra dell'attaccante del Frosinone, è infatti pieno di frasi come "falegname, vai a lavorare", "ritirati", "rovini la carriera alla gente", "fatelo ritirare (e tifo Torino)" più altre che è meglio non riportare.