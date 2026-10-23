Serie A, Torino-Monza 3-2: eurogol di Belghali, si sblocca Vlasic. Juric ko

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Ignazio Abate ingrana sulla panchina del Torino: nell’ottavo turno di Serie A i granata piegano il Monza 3-2 tra le mura casalinghe e conquistano la terza vittoria di fila. I piemontesi partono subito bene, ma con il passare dei minuti i brianzoli iniziano a prendere le misure. Nel miglior momento dei biancorossi però, ecco che colpiscono i padroni di casa: errore in impostazione di Foe-Ondoa, Simeone lancia Fitz-Jim che batte Tornqvist e trova la sua prima rete in Serie A al 39’. La squadra di Abate chiude il primo tempo avanti, ma in avvio di ripresa i granata restituiscono il favore: Comuzzo si addormenta, Varela si invola a tu per tu con Perri e lo fulmina con un tocco sotto pazzesco, per l’1-1 al 47’. Dopo il pareggio subito il Toro torna a premere, soprattutto sulla destra con Belghali, ed è proprio l’ex Verona a diventare decisivo al 61’: riceve da Gineitis e si inventa una traiettoria imparabile per Tornqvist, per il 2-1. La squadra di Juric non molla, ma Perri compie un miracolo in controtempo sul colpo di testa di Mangas. Al 72’ i padroni di casa chiudono i conti: serpentina di Vlasic in area, che mette a sedere un avversario e si sblocca con la rete del 3-1. I brianzoli riaprono il match solamente al 93’, grazie all’autorete di Patterson. Vince il Torino 3-2 e sale a 13 punti in classifica, il Monza resta bloccato a quota 7.
IL TABELLINO
Torino-Monza 3-2
Torino (3-5-2): Perri 7; Coco 6, Ismajli 6.5, Comuzzo 5.5; Belghali 7.5 (dal 39’ st Aboukhlal sv), Vlasic 7.5, Mandragora 6 (dal 6’ st Gineitis 6.5), Fitz-Jim 7 (dal 26’ st Bragança 6), Cacciamani 6 (dal 26’ st Patterson 5.5); Simeone 6.5 (dal 26’ st Kulenovic 6), Adams 6. All. Abate. A disp. Siviero, Mascardi, Biraghi, Comert, Casadei, Oristanio, Pellegri, Zapata.
Monza (3-4-2-1): Tornqvist 5.5; Goglichidze 6, Lucchesi 5.5 (dal 18’ st Kouadio 5.5), Carboni 5.5 (dal 40’ st Mout sv); Birindelli 6, Foe-Ondoa 5 (dal 18’ st Folorunsho 5.5), Akinsanmiro 6, Mangas 6; Robinson 5.5 (dal 34’ st Cutrone sv), Mota 6 (dal 34’ st Ngonge 6); Varela 7. All. Juric. A disp. Strajnar, Thiam, Antov, Bakoune, Touré, Colombo, Zeballos, Ciurria, Forson, Colpani.
Arbitro: Zanotti.
Marcatori: 39’ Fitz-Jim (T), 47’ Varela (M), 61’ Belghali (T), 72’ Vlasic (T), 93’ aut. Patterson (M).
Ammoniti: Ismajli (T).
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI TORINO-MONZA
Il Torino ha raccolto 13 punti in questo campionato (4V 1N 3P), record per i granata dopo otto giornate di un singolo campionato di Serie A dal 2017/18 (13 anche in quel caso). Inoltre i granata hanno già vinto quattro partite nel torneo in corso e non hanno mai fatto meglio dopo i primi otto turni nell'era dei tre punti a vittoria (quattro anche nel 2016/17 e nel 2015/16).
Il Torino ha vinto tre partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio e marzo 2019, sotto la guida di Walter Mazzarri.
Gustavo Varela è diventato, a 21 anni e 266 giorni, il quarto debuttante più giovane nella storia della Serie A a raggiungere quota sette gol nelle prime otto gare stagionali della sua squadra, dopo Giuseppe Meazza (1929, debuttante perché primo anno della Serie A a girone unico), Franco Ossola (1940) e Guglielmo Trevisan (1937).
A 21 anni e 266 giorni, Gustavo Varela è diventato il quarto giocatore più giovane a segnare almeno sette gol nelle sue prime sette presenze nella Serie A a girone unico, dopo Giuseppe Meazza (19 anni e 86 giorni nel 1929), Otello Torri (19 anni e 358 giorni nel 1937) e Umberto Guarnieri (20 anni e 159 giorni nel 1939).
Il Torino ha vinto quattro delle ultime sei partite disputate in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle 13 precedenti (3N, 6P).
Gustavo Varela è il giocatore che ha segnato almeno un gol in più partite nel campionato di Serie A in corso (cinque su sette totali disputate).
Il Monza ha subito 18 gol in questo campionato: nei cinque principali tornei europei solo Racing Santander (25) e Borussia M'gladbach (22) hanno finora incassato più reti dei brianzoli nell'annata 2026/27 (18 anche Malaga e Osasuna).
Nikola Vlasic è tornato al gol in Serie A per la prima volta dalla 34a giornata della stagione 2025/26 (vs Inter). Il croato con questa rete ha interrotto una striscia di 11 incontri di fila senza reti e assist nel massimo torneo.
Nessun difensore ha preso parte a più gol di Rafik Belghali nel campionato di Serie A in corso: quattro (1G 3A), come Nuno Tavares e Carlos Augusto.
Il Monza ha segnato 15 gol in questo campionato e solo quattro formazioni neopromosse hanno fatto meglio allo stesso punto di un torneo di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: l'Hellas Verona nel 2013/14 (16), la Juventus nel 2007/08 (17), il Chievo nel 2001/02 (18) e la Fiorentina nel 1994/95 (17).
Kian Fitz-Jim è il quinto giocatore olandese a trovare il gol con la maglia del Torino in Serie A, dopo Faas Wilkes, Michel van de Korput, Wim Kieft e Perr Schuurs.
Quarto gol in carriera nei 10 principali campionati europei per Kian Fitz-Jim: l'ultimo prima di quello odierno lo aveva realizzato lo scorso febbraio in Eredivisie, contro l'AZ Alkmaar con la maglia dell'Ajax.
Il Monza è andato in gol in ciascuna delle otto partite di Serie A disputate sotto la guida di Ivan Juric e non ha mai registrato una striscia più lunga di incontri con almeno una rete realizzata sotto la guida di un singolo allenatore nel massimo torneo (due volte anche con Raffaele Palladino, tra il novembre 2022 e il febbraio 2023 e tra l'aprile e il maggio 2023).
Il Torino ha segnato più di un gol in almeno tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025, quando Paolo Vanoli era l'allenatore.
Dany Mota ha toccato questa sera quota 100 presenze in Serie A (tutte con il Monza), diventando il primo giocatore a tagliare questo traguardo con il club brianzolo nella competizione.