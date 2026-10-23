Serie A, Torino-Monza 3-2: eurogol di Belghali, si sblocca Vlasic. Juric ko

Ignazio Abate ingrana sulla panchina del Torino: nell’ottavo turno di Serie A i granata piegano il Monza 3-2 tra le mura casalinghe e conquistano la terza vittoria di fila. I piemontesi partono subito bene, ma con il passare dei minuti i brianzoli iniziano a prendere le misure. Nel miglior momento dei biancorossi però, ecco che colpiscono i padroni di casa: errore in impostazione di Foe-Ondoa, Simeone lancia Fitz-Jim che batte Tornqvist e trova la sua prima rete in Serie A al 39’. La squadra di Abate chiude il primo tempo avanti, ma in avvio di ripresa i granata restituiscono il favore: Comuzzo si addormenta, Varela si invola a tu per tu con Perri e lo fulmina con un tocco sotto pazzesco, per l’1-1 al 47’. Dopo il pareggio subito il Toro torna a premere, soprattutto sulla destra con Belghali, ed è proprio l’ex Verona a diventare decisivo al 61’: riceve da Gineitis e si inventa una traiettoria imparabile per Tornqvist, per il 2-1. La squadra di Juric non molla, ma Perri compie un miracolo in controtempo sul colpo di testa di Mangas. Al 72’ i padroni di casa chiudono i conti: serpentina di Vlasic in area, che mette a sedere un avversario e si sblocca con la rete del 3-1. I brianzoli riaprono il match solamente al 93’, grazie all’autorete di Patterson. Vince il Torino 3-2 e sale a 13 punti in classifica, il Monza resta bloccato a quota 7.