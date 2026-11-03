Feyenoord-Inter: il precedente sfortunato con il "triplete" di Inzaghi...

L'Inter scende in campo oggi a Rotterdam contro il Feyenoord per la Champions League, ritornando nello stadio che nel marzo 2025 fu teatro del curioso (e sfortunato, pensandoci a posteriori) episodio legato a Simone Inzaghi, le cui dichiarazioni a fine partita si rivelarono poi un boomerang.
Dopo la vittoria per 2-0 firmata nell'andata degli ottavi di finale, l'allora tecnico nerazzurro rispose in conferenza stampa mostrando tre dita con la mano per alludere all'obiettivo "triplete" (Campionato, Champions e Coppa Italia), rilanciando persino tre giorni dopo sulla possibilità di puntare a quattro trofei con il Mondiale per Club.
In realtà quella stagione poi finì a zero titoli: lo scudetto andò al Napoli, la Champions la vinse il PSG mentre il Milan eliminò l'Inter dalla Coppa Italia.