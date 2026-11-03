Juventus, oggi assemblea degli azionisti: pronto l'aumento di capitale fino a 250 milioni

Soci della Juventus a rapporto all'Allianz Stadium: approvazione del bilancio e nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni con il supporto di Exor

03 Nov 2026 - 08:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
John Elkann e Luciano Spalletti © italyphotopress

John Elkann e Luciano Spalletti © italyphotopress

La Juventus riunisce questa mattina alle ore 10 i propri soci all'Allianz Stadium per approvare il bilancio dell'esercizio 2025-26, chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, e per votare un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro.

L'operazione finanziaria, la quinta del genere negli ultimi sette anni, punta a consolidare la struttura patrimoniale del club, sostenere le ambizioni sportive, valorizzare il brand e finanziare gli ammodernamenti delle infrastrutture societarie.

A blindare il piano di risanamento e sviluppo interverrà l'azionista di maggioranza Exor con la copertura della propria quota del 65,4% e un anticipo immediato di 60 milioni in conto futuro aumento di capitale, a conferma della fiducia sul progetto a lungo termine nonostante le stime prevedano un altro esercizio in rosso (a causa della mancata partecipazione alla Champions) prima del previsto recupero economico graduale.

Un percorso di riequilibrio dei conti che vede già una riduzione dei costi operativi di 42,1 milioni di euro a fronte di ricavi scesi a 474,7 milioni, mentre all'ordine del giorno figurano anche il piano di compensi azionari e le strategie operative sotto la lente della dirigenza.

videovideo

Ultimi video

00:19
DICH THURAM SU SUO MOMENTO PER SITO 2/11 DICH

Thuram: "Gioco sempre? Non c'è fatica, è il sogno di ogni giocatore"

03:02
Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

03:05
Sassuolo-Fiorentina 2-4: gli highlights

Sassuolo-Fiorentina 2-4: gli highlights

01:48
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" NAPOLI E INTER 2/11 SRV

Callegari boccia il mercato di Napoli e Inter: "Scelte superficiali"

01:23
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" SPALLETTI 2/11 SRV

Callegari, "Like" a Spalletti: "Grande perseveranza"

02:07
RULLO SRV VIGILIA INTER CON THURAM 2/11

Inter, la carica di Thuram: "Lavoriamo sui difetti, ma siamo grandi"

01:22
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ATALANTA-PARMA 2/11 SRV

Supermoviola di Atalanta-Parma: Fabbian-De Ketelaere, regolare lo 0-1?

02:05
RULLO SRV VIGILIA ROMA 2/11 SRV

Roma, caccia all'impresa all'Old Trafford

01:42
SRV RULLO SUPERMOVIOLA SASSUOLO-FIORENTINA 2/11 SRV

Supermoviola di Sassuolo-Fiorentina: lungo check VAR, convalidato il 2-2

02:06
RULLO SRV VIGILIA INTER CON CHIVU 2/11 SRV

Inter, ecco il bivio Champions: le scelte di Chivu

00:34
DICH DE ROON SU GASPERINI PER SITO 2/11 DICH

De Roon: "Gasperini è unico, tatticamente avanti a tutti"

00:37
DICH GASPERINI SU MANCHESETER PER SITO 2/11 DICH

Gasperini: "Manchester in crisi? Non mi fido…"

02:31
CLIP ARRIVO NAPOLI IN HOTEL A OPORTO PER SITO 2/11 MCH

Napoli al bivio Champions: le immagini dell'arrivo in Hotel a Oporto

01:34
RULLO SRV GATTUSO "NUOVO" SHOW 2/11 SRV

Gattuso no limits: dentro una rivoluzione personale

00:20
DICH THURAM SU APPROCCI SBAGLIATI PER SITO 2/11 DICH

Thuram: "Approcci sbagliati? Sappiamo di doverci lavorare"

00:19
DICH THURAM SU SUO MOMENTO PER SITO 2/11 DICH

Thuram: "Gioco sempre? Non c'è fatica, è il sogno di ogni giocatore"

I più visti di Calcio

DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

DICH GASPERINI 2 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "In questa Roma mi rivedo, tutti determinanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:05
Feyenoord-Inter: il precedente sfortunato con il "triplete" di Inzaghi...
Cristiano Ronaldo junior
08:55
Cristiano Ronaldo junior, altro salto in avanti: convocato per l'U17 del Portogallo
John Elkann e Luciano Spalletti
08:38
Juventus, oggi assemblea degli azionisti: pronto l'aumento di capitale fino a 250 milioni
23:35
Atalanta, il ds Giuntoli: "D'accordo con Sarri in ritiro fino a domenica"
23:22
Premier League, colpo dell'Everton sul campo del Newcastle