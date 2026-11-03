Juventus, oggi assemblea degli azionisti: pronto l'aumento di capitale fino a 250 milioni

John Elkann e Luciano Spalletti © italyphotopress
La Juventus riunisce questa mattina alle ore 10 i propri soci all'Allianz Stadium per approvare il bilancio dell'esercizio 2025-26, chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, e per votare un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro.
L'operazione finanziaria, la quinta del genere negli ultimi sette anni, punta a consolidare la struttura patrimoniale del club, sostenere le ambizioni sportive, valorizzare il brand e finanziare gli ammodernamenti delle infrastrutture societarie.
A blindare il piano di risanamento e sviluppo interverrà l'azionista di maggioranza Exor con la copertura della propria quota del 65,4% e un anticipo immediato di 60 milioni in conto futuro aumento di capitale, a conferma della fiducia sul progetto a lungo termine nonostante le stime prevedano un altro esercizio in rosso (a causa della mancata partecipazione alla Champions) prima del previsto recupero economico graduale.
Un percorso di riequilibrio dei conti che vede già una riduzione dei costi operativi di 42,1 milioni di euro a fronte di ricavi scesi a 474,7 milioni, mentre all'ordine del giorno figurano anche il piano di compensi azionari e le strategie operative sotto la lente della dirigenza.