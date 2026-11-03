Juve, cambio in lista Uefa prima dell'AZ? Chi può sostituire Locatelli

La Juventus sta valutando di apportare una modifica alla propria lista Uefa inserendo Jeff Ekhator al posto dell'infortunato Manuel Locatelli prima della trasferta europea contro l'AZ Alkmaar.
La possibilità di avvicendamento temporaneo è garantita dall'articolo 31.14 del regolamento Uefa, il quale permette ai club impegnati nella fase a gironi di rimpiazzare un singolo giocatore di movimento della Lista A qualora questi debba affrontare uno stop forzato pari o superiore ai 60 giorni.
Grazie al recupero di Ekhator e ai tempi di stop previsti per il centrocampista azzurro, Luciano Spalletti potrebbe così cogliere l'opportunità per rinforzare le proprie opzioni a disposizione nel reparto avanzato. Lo scrive Tuttosport.