Frosinone, Raimondo ha rimediato una lesione multilegamentosa alla caviglia

"Siamo preoccupati per Raimondo, speriamo non sia nulla di grave. Facciamo gli scongiuri, per lui, per noi e per il calcio italiano" aveva detto Massimiliano Alvini dopo il Torino, quasi intuendo che l'infortunio subito dal suo attaccante non sarebbe stato di poco conto. E gli esami hanno confermato le sensazioni iniziali: "Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".