Tenerife, addio a Jesus de Miguel Alameda: morto dopo uno scontro in campo

Comunicato del Tenerife su Jesus de Miguel Alameda dopo la brutta entrata del portiere avversario Owono nel match di Liga 2 contro Andorra: "Devastati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che questo sia vero, il Tenerife comunica la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda. Non ci sono parole di conforto; non c'è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutti i tifosi che oggi piangono per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, allo stesso modo, chiede, di cuore, il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti".