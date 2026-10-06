Scontri prima di Torino-Juventus, blitz della Digos: decine di misure cautelari e Daspo per i tifosi

Maxi operazione della Polizia di Stato all'alba per fare luce e punire i responsabili dei disordini scoppiati lo scorso 24 maggio prima di Torino-Juventus. Gli agenti della Digos della Questura di Torino hanno notificato oltre venti obblighi di dimora e circa quaranta Daspo nei confronti dei partecipanti agli scontri. I provvedimenti restrittivi stanno colpendo trasversalmente la mappa del tifo organizzato piemontese, coinvolgendo sia i gli ultrà granata che quelli bianconeri. Tra i destinatari compaiono infatti anche elementi di spicco di storiche sigle della curva juventina come i Drughi e i Viking.