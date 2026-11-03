Cristiano Ronaldo junior, altro salto in avanti: convocato per l'U17 del Portogallo

Cristiano Ronaldo junior © instagram
Cristiano Ronaldo Junior, primo figlio del cinque volte Pallone d'Oro, ha ottenuto la sua prima convocazione ufficiale nella Nazionale Under 17 del Portogallo in vista delle qualificazioni agli Europei di categoria in programma a novembre.
Il 16enne attaccante dell'Academy dell'Al Nassr, autore finora di tre reti in sette presenze stagionali con il club saudita, è stato inserito dal commissario tecnico Filipe Ramos nella lista dei 23 convocati dopo l'ottimo percorso compiuto nelle selezioni giovanili lusitane, dove vanta già un bilancio complessivo di 13 presenze e 5 gol tra Under 15 e Under 16.
Il baby talento, noto anche come Cristianinho, affronterà con i compagni un mini-torneo di qualificazione presso la Cidade do Futebol di Oeiras contro Andorra, Bulgaria e Serbia a partire dall'11 novembre, alimentando ulteriormente i sogni dei tifosi su un futuro ed eventuale incrocio in campo con papà CR7 prima del suo ritiro.