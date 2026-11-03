Cristiano Ronaldo junior, altro salto in avanti: convocato per l'U17 del Portogallo

Il 16enne attaccante dell'Academy dell'Al Nassr, autore finora di tre reti in sette presenze stagionali con il club saudita, è stato inserito dal commissario tecnico Filipe Ramos nella lista dei 23 convocati dopo l'ottimo percorso compiuto nelle selezioni giovanili lusitane, dove vanta già un bilancio complessivo di 13 presenze e 5 gol tra Under 15 e Under 16.