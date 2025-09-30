Bologna, il sindaco Lepore: "Entro ottobre una roadmap sullo stadio Dall'Ara"

"Entro metà ottobre presenteremo una roadmap sugli interventi da realizzare e sulla scelta dello stadio, oltre a decidere se candidarci per gli Europei". Lo ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando la decisione del Comune di Milano di vendere San Siro a Milan e Inter, a margine di una iniziativa. Lepore ha sottolineato che a Bologna "non si parla di cessione dello stadio, ma di valutare quale intervento portare avanti sul Dall'Ara, indipendentemente dalla partecipazione agli Europei". Il sindaco ha ricordato che il Comune ha già messo a disposizione 40 milioni, ma la decisione finale dipende dal Bologna Calcio, che dovrà definire il piano economico e il tipo di progetto da realizzare. "Il ministro Abodi ha chiarito che i fondi statali non saranno a fondo perduto ma potranno essere prestiti - ha aggiunto Lepore - Ora tocca al Bologna sciogliere i nodi: quale restyling fare, con quali risorse e in quali tempi. Solo allora potremo decidere se candidarci per ospitare le partite degli Europei o meno".