Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, il sindaco Lepore: "Entro ottobre una roadmap sullo stadio Dall'Ara"

30 Set 2025 - 20:37
© IPA

© IPA

"Entro metà ottobre presenteremo una roadmap sugli interventi da realizzare e sulla scelta dello stadio, oltre a decidere se candidarci per gli Europei". Lo ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando la decisione del Comune di Milano di vendere San Siro a Milan e Inter, a margine di una iniziativa. Lepore ha sottolineato che a Bologna "non si parla di cessione dello stadio, ma di valutare quale intervento portare avanti sul Dall'Ara, indipendentemente dalla partecipazione agli Europei". Il sindaco ha ricordato che il Comune ha già messo a disposizione 40 milioni, ma la decisione finale dipende dal Bologna Calcio, che dovrà definire il piano economico e il tipo di progetto da realizzare. "Il ministro Abodi ha chiarito che i fondi statali non saranno a fondo perduto ma potranno essere prestiti - ha aggiunto Lepore - Ora tocca al Bologna sciogliere i nodi: quale restyling fare, con quali risorse e in quali tempi. Solo allora potremo decidere se candidarci per ospitare le partite degli Europei o meno". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

I più visti di Calcio

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:18
Atalanta: Bellanova e Kossounou infortunati col Bruges
22:17
Bruges, Hayen: "Compromesso tutto con un errore"
21:46
Turchia, Montella: "Puntiamo ai Mondiali, sono ottimista"
20:40
Inter, Marotta: "Nuovo stadio Milan e Inter era una piorità. Obiettivo altro bilancio in attivo"
20:37
Bologna, il sindaco Lepore: "Entro ottobre una roadmap sullo stadio Dall'Ara"