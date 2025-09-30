Turchia, Montella: "Puntiamo ai Mondiali, sono ottimista"

Montella di recente è stato nominato ambasciatore dello sport italiano dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ringrazio il ministro Tajani e l'ambasciatore in Turchia Giorgio Marrapodi. Mi hanno insignito del titolo di ambasciatore delle relazioni nello sport nel mondo, è per me qualcosa di nuovo, sono un po' emozionato e farò il possibile per essere all'altezza della nomina", ha detto il tecnico, ricordando che Turchia e Italia sono "due Paesi molto vicini, anche culturalmente" e che da ambasciatore si augura di contribuire a cimentare le relazioni tra Ankara e Roma anche in vista dell'organizzazione congiunta degli Europei 2032.