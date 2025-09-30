Inter, Marotta: "Nuovo stadio Milan e Inter era una piorità. Obiettivo altro bilancio in attivo"

"E' stata una decisione molto tribolata, ma siamo soddisfatti e felici per la decisione presa. Lo dico da presidente dell'Inter e da cittadino di Milano. Adesso inizio un percorso difficile, arduo, pieno di difficoltà ma credo che entrambe le parti avranno grandi soddisfazioni. Lo stadio per Milan e Inter rappresentava un obiettivo prioritario". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta commenta la decisione del Consiglio comunale di Milano di vendere l'attuale stadio di San Siro a Inter e Milan. "Milan e Inter agiscono in trasparenza nell'interesse della città e del calcio italiano. Un nuovo stadio rappresenta un valore aggiunto, un patrimonio non solo per i club. Porterà posti di lavoro, attrazione dal punto di vista turistico. L'obiettivo è operare nell'interesse della collettività milanese", ha aggiunto.