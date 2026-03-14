Cairo risponde alle minacce a Masio: "Dispiaciuto, cose che fanno male ai bambini"

Dopo la vittoria sul Parma, il numero uno del club granata è tornato sull'argomento: "Quelle scritte sono veramente brutte, ma non lo sono per me, lo sono per i bambini che le vedono. Parliamo del gioco del calcio e comunque di un presidente che ha investito decine di milioni di euro in questi anni. Arrivare a dire cose del genere è bruttissimo: sono dispiaciuto per chi l'ha fatto, è veramente messo male. Stiamo parlando di calcio e non di guerre, che purtroppo ci sono nel mondo ed è una brutta cosa".