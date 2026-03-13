Serie A, Torino-Parma 4-1: i granata dilagano nella ripresa
Segnano Simeone e Pellegrino nel primo tempo, poi Ilkhan, l'autogol di Keita e Zapata lanciano l'ex D'Aversa
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La ventinovesima giornata di Serie A si apre con il 4-1 del Torino sul Parma. In un Olimpico Grande Torino semideserto per la contestazione della Curva Maratona nei confronti di Cairo, i granata passano già al 3' con Simeone, che batte un Suzuki trafitto colpevolmente sul suo palo.
Il poderoso colpo di testa di Pellegrino (20') vale il momentaneo pareggio con cui si chiude il primo tempo, poi nella ripresa ecco le due reti decisive, che arrivano nel giro di 60 secondi: al 55', Ilkhan tocca da pochi passi su cross di Adams. Subito dopo, Simeone centra al volo la traversa, la palla carambola su Keita e finisce in porta: sfortunato autogol e 3-1.
A inizio recupero (91'), Zapata trova un favoloso destro dalla distanza: il Torino sale a 33 punti e allontana lo spettro del terzultimo posto, portandosi a -1 da Cuesta che va ko dopo cinque risultati utili di fila.
IL TABELLINO
TORINO-PARMA 4-1
Torino (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 6, Ismajli 6,5, Ebosse 5,5 (48' st Marianucci sv); Pedersen 6, Ilkhan 7 (31' st Prati 6), Gineitis 6, Obrador 6; Vlasic 6,5 (47' st Anjorin sv); Simeone 7 (32' st Kulenovic 6), Adams 6,5 (16' st Zapata 7). A disp.: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Njie. All.: D'Aversa 7,5
Parma (3-1-4-2): Suzuki 5; Delprato 5, Troilo 5,5 (19' st Valenti 6), Circati 5,5; Keita 5 (19' st Estevez 6); Cremaschi sv (11' st Britschgi 5,5, Ondreijka 6), Ordoñez 5,5 (19' st Oristanio 6), Sørensen 6, Valeri 6; Pellegrino 7, Strefezza 6,5. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Elphege, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena. All.: Cuesta 5
Arbitro: Maresca
Marcatori: 3' Simeone (T), 20' Pellegrino (P), 10' st Ilkhan (T), 11' st aut. Keita (T), 46' st Zapata (T)
Ammoniti: Ordoñez (P), Delprato (P), Strefezza (P), Kulenovic (T)
STATISTICHE
- Roberto D'Aversa è il quarto allenatore a vincere entrambe le sue prime due gare interne alla guida dei Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Walter Mazzarri (nel gennaio 2018), Giovanni De Biasi (nel febbraio-marzo 2007) e Renato Zaccarelli (nel marzo 2003).
- Il Torino ha vinto due partite casalinghe di fila per la seconda volta in questo campionato di Serie A, dopo i due successi consecutive ottenuti lo scorso ottobre contro Napoli e Genoa.
- Il Torino ha segnato quattro gol in una partita di Serie A per la prima volta dal Maggio 2023 (4-0 vs Spezia) e per la prima volta in casa dal gennaio 2022 (4-0 vs Fiorentina).
- Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (stagione 2004/05) nessun giocatore del Parma ha segnato più di testa in un singolo massimo torneo rispetto a Mateo Pellegrino (cinque, come Bernardo Corradi nel 2005/06).
- Dal ritorno del campionato a 20 squadre (stagione 2004/05) Mateo Pellegrino è il terzo giocatore argentino a segnare almeno cinque gol di testa in una singola stagione in Serie A, dopo Mauro Icardi (sette nel 2016/17) e Nico González (cinque nel 2023/24).
- Mateo Pellegrino è il giocatore che ha segnato più gol di testa nel campionato di Serie A in corso (cinque) - estendendo il dato ai cinque principali tornei europei, solamente Vedat Muriqi (sei) ha fatto meglio (a cinque anche Casemiro e Haris Tabakovic).
- Quello di Giovanni Simeone (min. 2.06) è il gol più veloce realizzato dal Torino nel campionato di Serie A in corso, nonché quello realizzato più rapidamente da un calciatore dei granata da quello di Yann Karamoh contro la Juventus nel febbraio 2023 (min.1.32).
- Contro il Parma (min 2.06) Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol più rapido in carriera in Serie A: l'argentino aveva fatto meglio soltanto il 10 settembre 2017 (min. 1.46 vs Hellas Verona con la maglia della Fiorentina).
- Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe disputate in Serie A (1P), tanti successi interni quanti nelle 14 precedenti (3N, 8P).
- Il Parma ha perso una partita in Serie A per la prima volta dall’1 febbraio scorso (1-4 vs Juventus), interrompendo una striscia di imbattibilità di cinque incontri di fila nella competizione (3V, 2N) – quella era stata anche l’ultima occasione in cui i ducali avevano incassato almeno quattro reti in un singolo incontro nel torneo prima di oggi.
- Il Parma ha perso due delle sue ultime cinque trasferte in Serie A (2V, 1N), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti nove gare esterne nella competizione (3V, 4N).
- Su 127 reti totali segnate in Serie A, quella di stasera contro il Parma è appena la seconda realizzata da fuori area da Duván Zapata dopo quella del 15 settembre 2019 contro il Genoa con la maglia dell’Atalanta.
- Duván Zapata ha segnato in due gare consecutive all'Olimpico Grande Torino in Serie A solo per la seconda volta in maglia granata, dopo il dicembre 2023 (contro Empoli e Atalanta).
- Tra i giocatori che non hanno servito alcun assist in questo campionato di Serie A, Giovanni Simeone è quello che ha realizzato più gol (sette) - l'ultimo giocatore del Torino a realizzare almeno altrettante reti senza fornire alcun passaggio vincente in un singolo massimo torneo era stato Kamil Glik (sette nel 2014/15).
- Giovanni Simeone ha segnato in almeno due incontri interni di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2021 (tre in quel caso, in maglia Hellas Verona).
- Tra i centrocampisti che hanno segnato almeno un gol e servito almeno un assist in questa Serie A solamente Niccolò Pisilli e Nico Paz (entrambi settembre 2004) sono pù giovani di Emirhan Ilkhan (1G 1A, giugno 2004).
- Emirhan Ilkhan ha segnato il suo primo gol in Serie A alla sua presenza numero 25 nella competizione.
- Quello di Mandela Keita è il primo autogol di un giocatore del Parma in Serie A da quello di Alessandro Vogliacco (vs Cagliari nel febbraio 2025).