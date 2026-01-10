Supercoppa Women, -1 a Juventus-Roma a Pescara

Tutto pronto all'Adriatico di Pescara 'Giovanni Cornacchia' per la sfida di Supercoppa Women tra Juventus e Roma, trentesima sfida tra bianconere e giallorosse. Calcio d'inizio alle 15. Juventus e Roma, complessivamente, hanno vinto gli ultimi otto scudetti, le ultime sei Coppe Italia, le ultime sei Supercoppe, e della Juve - nel settembre scorso - è stata la prima edizione della Serie A Women's Cup. In totale, sono 21 trofei consecutivi alzati dalle bianconere o dalle giallorosse: diventeranno sicuramente 22 domenica allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia' di Pescara, che ospiterà la Supercoppa Women, l'ennesima edizione del 'Clasico' del calcio femminile italiano. Sarà Juventus-Roma per la trentesima volta, e sarà come sempre bellissimo: il pubblico sta rispondendo alla grande, con oltre 4.500 biglietti emessi - in tribuna anche tante società e scuole calcio del territorio, grazie al lavoro del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e della LND Abruzzo - e la possibilità di acquistarli online su figc.vivaticket.it o ai botteghini della curva nord aperti dalle 12 del giorno della partita, anche perché l'occasione è di quelle che contano. C'è in palio il primo trofeo del 2026, ci sono in campo tante protagoniste dello splendido cammino della Nazionale all'ultimo Europeo (e in tribuna, con il presidente federale Gravina, ci sarà anche il Ct Soncin), comprese Cristiana Girelli e Manuela Giugliano, tra le candidate alle ultime due edizioni del Pallone d'Oro.