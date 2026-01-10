Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Supercoppa Women, -1 a Juventus-Roma a Pescara

10 Gen 2026 - 12:12

Tutto pronto all'Adriatico di Pescara 'Giovanni Cornacchia' per la sfida di Supercoppa Women tra Juventus e Roma, trentesima sfida tra bianconere e giallorosse. Calcio d'inizio alle 15. Juventus e Roma, complessivamente, hanno vinto gli ultimi otto scudetti, le ultime sei Coppe Italia, le ultime sei Supercoppe, e della Juve - nel settembre scorso - è stata la prima edizione della Serie A Women's Cup. In totale, sono 21 trofei consecutivi alzati dalle bianconere o dalle giallorosse: diventeranno sicuramente 22 domenica allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia' di Pescara, che ospiterà la Supercoppa Women, l'ennesima edizione del 'Clasico' del calcio femminile italiano. Sarà Juventus-Roma per la trentesima volta, e sarà come sempre bellissimo: il pubblico sta rispondendo alla grande, con oltre 4.500 biglietti emessi - in tribuna anche tante società e scuole calcio del territorio, grazie al lavoro del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e della LND Abruzzo - e la possibilità di acquistarli online su figc.vivaticket.it o ai botteghini della curva nord aperti dalle 12 del giorno della partita, anche perché l'occasione è di quelle che contano. C'è in palio il primo trofeo del 2026, ci sono in campo tante protagoniste dello splendido cammino della Nazionale all'ultimo Europeo (e in tribuna, con il presidente federale Gravina, ci sarà anche il Ct Soncin), comprese Cristiana Girelli e Manuela Giugliano, tra le candidate alle ultime due edizioni del Pallone d'Oro.

Ultimi video

01:42
Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

05:40

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

02:03
La rubrica parate

La rubrica parate

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

01:16
Juve, il futuro è adesso

Juve, il futuro è adesso

01:34
Il Bologna a Como

Il Bologna a Como

01:33
Fullkrug per il rilancio

Fullkrug per il rilancio

02:01
Gasp, testa al Sassuolo

Gasp, testa al Sassuolo

01:39
Conte torna a San Siro

Conte torna a San Siro

01:39
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

01:42
Inter-Napoli story

Inter-Napoli story

01:46
DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

01:07
DICH GASPERINI PRE SASSUOLO DICH

Gasperini: "La presenza della proprietà è un gran segnale"

00:46
DICH BRESCIANINI ALLA FIORENTINA DICH

Brescianini: "Mi suderò la maglia"

01:01
kaka

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

01:42
Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:05
Roma: stasera Bove in tribuna per l'ultimo saluto prima della rescissione
13:26
Balotelli saluta: "Inter e Milan nel cuore, ma guai a scartare il Napoli"
13:10
Inter, Frattesi si è allenato in gruppo in vista del match col Napoli
12:34
Cuesta verso il Lecce: "Voglio un Parma più aggressivo. Mercato? Prima pensiamo a migliorarci"
12:12
Supercoppa Women, -1 a Juventus-Roma a Pescara