Chivu tentato dall'ipotesi Frattesi, Italiano si affida a Castro: Bologna-Inter vale la finale

Nella seconda semifinale, in diretta su Italia 1, si decide chi affronterà il Napoli nell'ultimo atto di lunedìdi Andrea Cocchi
Chivu mischia le carte ma è probabile che cambi qualcosa e dia spazio a chi ne ha avuto poco finora. Per esempio Frattesi in mezzo al campo. Italiano vuole ridare la maglia da titolare a Castro, anche se c'è la suggestione Immobile, che comunque non potrebbe farsi tutti i 90 minuti visto che è appena rientrato tra i disponibili. Bologna-Inter, in diretta dalle 20 su Italia 1, in ogni caso, ci darà il nome della seconda finalista di Supercoppa Italiana. Esclusa la possibilità del derby, ci potrebbe essere un sontuoso Napoli-Inter o un suggestivo Napoli-Bologna, con la possibilità per Italiano di inseguire un secondo trofeo dopo la Coppa Italia di maggio.
La formazione nerazzurra si porta dietro qualche incognita anche se è probabile che si veda qualcosa di nuovo, perlomeno tra i titolari. In porta ci sarà l'argentino Martinez, con una difesa in cui, tra Bisseck e Bastoni, c'è la possibilità di rivedere De Vrij. A centrocampo, con Luis Henrique e Dimarco esterni, c'è l'ipotesi Frattesi al posto di Barella, con Zielinski in regia e Mkhitaryan a completare il reparto. Davanti, la coppia Thuram-Bonny.
Nel Bologna, davanti alla difesa titolare, ci sarà il solito centrocampo a due, questa volta con Moro e Pobega, e il tridente sulla trequarti formato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi dietro a Castro. Sarà molto interessante vedere come il 3-5-2 e il 4-2-3-1 andranno a incastrarsi. Gli esterni alti rossoblù usciranno forte sui braccetti nerazzurri (nella logica del pressing uomo su uomo di Italiano) e i due centrocampisti prenderanno le mezzali dell'Inter, con il trequartista sul play avversario. Da valutare quanto in profondità si spingeranno i laterali bassi del Bologna per contrastare i quinti di Chivu. La marcatura individuale, contro l'Inter, è sempre pericolosa per le rotazioni costanti dei giocatori nerazzurri (anche se sono meno marcate rispetto all'era Inzaghi). Probabile che si tenti di portare fuori i terzini e trovare la profondità sull'esterno con i movimenti della coppia d'attacco, anche perché, in questo caso, Bonny e Thuram si troverebbero in parità numerica con i centrali difensivi del Bologna.
Supercoppa Italiana, dove vedere Bologna-Inter in tv
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Inter (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
Arbitro: Chiffi
Diretta tv: ore 20 su Italia 1 e Sportmediaset.it. Pre-partita in diretta dalle 19 su Italia 1 e Sportmediaset.it