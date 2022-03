Super League, l'affondo di Al-Khelaifi: "Non esiste, tutti contrari tranne tre club"

L'AFFONDO

Il numero uno dell'Eca ancora all'attacco: "La cosa strana è che Juve, Barça e Real si divertono nelle competizioni Uefa..."

Nasser Al-Khelaifi torna all'attacco nei confronti della Super League: "La non-Super League non esiste - ha affondato il numero uno dell'Eca nel corso di una conferenza stampa - Non esisteva la prima versione e non esiste la seconda. Noi siamo qui a parlare di futuro, di collaborazioni. Crediamo nelle competizioni Uefa, dove c'è molto potenziale. Siamo felici di ciò che stiamo facendo e di ciò che faremo". Getty Images

Secondo il presidente del Psg tutto il progetto manca di supporto: "Tutti sono contrari alla Super League. I tifosi, i media, i club grandi e piccoli. Loro sono solamente in tre e la cosa strana è che ora si divertono a giocare nelle competizioni Uefa, gli piace essere nella competizione migliore. Non penso ci sia molto che possono fare, noi siamo tutti molto uniti, lavoriamo come una famiglia e ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Questo era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto".

