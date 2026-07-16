Haaland in pigiama al compleanno della fidanzata a Taormina

L'outfit pigiama, arricchito da qualche dettaglio, non è una novità soprattutto nelle sfilate di alta moda ma a Taormina, dove per 4 giorni si sono susseguiti eventi e sfilate di Dolce & Gabbana, tanta curiosità ha destato vedere Stefano Gabbana girare per le stradine della cittadina col "pigiama" azzurro della sua collezione e le infradito. Poi non è passato inosservato l'indumento notturno in seta verde del bomber norvegese, Erling Haaland, che nel ristorante da "Nino" ieri sera ha festeggiato, con la torta a forma di cuore il compleanno della compagna Isabel. Una cena a base di delizie siciliane dove il suo look ha destato curiosità. Elegante e sorridente, il fuoriclasse ha ricambiato l'accoglienza con grande disponibilità, confermando ancora una volta di essere uno dei calciatori più amati e popolari del panorama internazionale. Conclusi gli impegni mondani, il programma di Haaland prevede ora qualche giorno di relax tra le acque della Sicilia a bordo di uno yacht, prima di riprendere la preparazione in vista della nuova stagione con il Manchester City.