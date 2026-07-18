Manovre giallorosse

Roma, sprint per Summerville: offerta da 46 milioni al West Ham, si cerca l'intesa con l'esterno

I giallorossi provano a chiudere l'affare dopo il bluff di Gasperini per battere la concorrenza

18 Lug 2026 - 18:50
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Alla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il club capitolino sta spingendo fortissimo con il West Ham che nelle prossime ore si vedrà formalizzare l'offerta da 46 milioni di euro. Una proposta di quelle importanti che comprende anche bonus non facili. Il pagamento naturalmente sarebbe dilazionato in più anni. L'olandese è il preferito di Gasperini che poche ora fa in conferenza stampa aveva smentito seccamente l'ipotesi Summerville, adducendo come motivazione l'eccessivo stipendio richiesto. Alla luce dei fatti un vero e proprio bluff.

Da giorni ormai la Roma lavorava per avere il sì dell'ex Leeds, adesso al punto di accettare un ingaggio di poco superiore ai 4 milioni di euro e quindi in linea con il tetto fissato dai Friedkin. L'intesa totale non è ancora raggiunta ma c'è fiducia di raggiungere un accordo nel giro di 48 ore. D'altronde la Roma ha una certa fretta. Il motivo? Evitare l'inserimento dei club inglesi, pronti a sparigliare le carte.

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