L'EVENTO
LIVE SportMediaset a Riccione: le ultime di mercato e le opinioni dei nostri talent su Inter, Milan e Juve
Dal villaggio della spiaggia di Piazzale San Martino, domenica dedicata a "SportMediaset Live - Riccione 2026", evento aperto al pubblico. Tutte le news
Dal villaggio della spiaggia di Piazzale San Martino a Riccione, tutto pronto per "SportMediaset Live - Riccione 2026". L'evento, aperto al pubblico, coprirà l'intera giornata di domenica 31 maggio con la partecipazione dei giornalisti, talent e opinionisti di SportMediaset. Se nella Fan Zone si potrà giocare nei campi da beach volley, beach tennis e foot-volley, sul palco centrale si alterneranno talk e momenti di confronto.
Dopo l'apertura del Villaggio SportMediaset fissata per le ore 10, nel corso della giornata previsti talk dedicati ai temi di Inter, Milan e Juventus, così come un viaggio "Dentro lo spogliatoio" con i racconti degli ex calciatori presenti e un focus sul calciomercato con gli esperti della testata. Il gran finale alle 18 con un'edizione 'on field' di "Pressing - Nel Cuore dello sport", lo storico programma Mediaset condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini.
SEGUI QUI IL LIVE DELLA GIORNATA SPORTMEDIASET A RICCIONE
Nuovo allenatore, nuovi dirigenti o nuovi giocatori? Tanta carne al fuoco in casa Milan, tanto che nell'ultima puntata della stagione di "Pressing - Nel cuore dello sport", prima dell'edizione on field prevista per oggi, il giornalista Carlo Pellegatti aveva anticipato: "A Riccione annunceremo tante novità sui rossoneri".
Alle ore 12 il talk "Parliamo di Milan": presenta Benedetta Radaelli, con Giampaolo Pazzini, Carlo Pellegatti e Franco Ordine.
IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA GIORNATA
ORE 10: APERTURA VILLAGGIO SPORTMEDIASET
Musica, intrattenimento e apertura dei campi da beach volley e beach tennis/foot-volley. Il Fan Village e i campi sportivi sulla spiaggia sono aperti dalle 10 alle 18.
ORE 11: INAUGURAZIONE
Alberto Brandi (direttore SportMediaset) con autorità del Comune di Riccione.
ORE 11.10, TALK: PARLIAMO DI INTER
Presenta: Massimo Callegari. Con: Andrea Ranocchia e Fabrizio Biasin.
ORE 12, TALK: PARLIAMO DI MILAN
Presenta: Benedetta Radaelli. Con: Giampaolo Pazzini, Carlo Pellegatti e Franco Ordine.
ORE 15, TALK: PARLIAMO DI JUVENTUS
Presenta: Massimo Callegari. Con: Alessio Tacchinardi e Riccardo Trevisani.
ORE 16, TALK: DENTRO LO SPOGLIATOIO
Presenta Franco Piantanida. Con: Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano e Graziano Cesari.
ORE 17, TALK: TUTTI PAZZI PER IL CALCIOMERCATO
Presenta: Benedetta Radaelli. Con: Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, Daniele Miceli e Orazio Accomando.
ORE 18, TALK: PRESSING – NEL CUORE DELLO SPORT
Presentano: Alberto Brandi e Monica Bertini.
Con: Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Graziano Cesari, Fabrizio Biasin, Carlo Pellegatti, Franco Ordine, Franco Piantanida.