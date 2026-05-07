Serie C, le partite del primo turno nazionale

Dopo i primi due turni "girone", i playoff di Serie C entrano nel vivo con il primo turno della fase nazionale. Le gare d'andata si giocano domenica 10 maggio, il ritorno è fissato mercoledì 13. In caso di parità dopo i 180 minuti passeranno le squadre teste di serie, ossia quelle già qualificate al primo turno Nazionale dei playoff di Serie C: Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana tutte classificate al terzo posto nei rispettivi gironi. La quinta testa di serie sarà il Lecco, che aveva ottenuto un miglior piazzamento in stagione rispetto alle altre vincitrici del playoff girone: Cittadella, Casarano, Pianese, Casertana e Campobasso.

Le cinque squadre che passeranno il turno accederanno al secondo turno nazionale dove entreranno in corsa anche le seconde dei gironi, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania, a loro volta teste di serie, insieme alla miglior piazzata in regular season delle cinque che passeranno il primo turno nazionale.



Questi gli accoppiamenti del primo turno nazionale (gara di andata in casa della non testa di serie):