Serie C, le partite del primo turno nazionale

Le gare d'andata si giocano domenica 10 maggio, il ritorno fissato mercoledì 13

07 Mag 2026 - 12:53
© lega pro

© lega pro

Dopo i primi due turni "girone", i playoff di Serie C entrano nel vivo con il primo turno della fase nazionale. Le gare d'andata si giocano domenica 10 maggio, il ritorno è fissato mercoledì 13. In caso di parità dopo i 180 minuti passeranno le squadre teste di serie, ossia quelle già qualificate al primo turno Nazionale dei playoff di Serie C: Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana tutte classificate al terzo posto nei rispettivi gironi. La quinta testa di serie sarà il Lecco, che aveva ottenuto un miglior piazzamento in stagione rispetto alle altre vincitrici del playoff girone: Cittadella, Casarano, Pianese, Casertana e Campobasso.
Le cinque squadre che passeranno il turno accederanno al secondo turno nazionale dove entreranno in corsa anche le seconde dei gironi, ovvero Union BresciaAscoli Catania, a loro volta teste di serie, insieme alla miglior piazzata in regular season delle cinque che passeranno il primo turno nazionale.

Questi gli accoppiamenti del primo turno nazionale (gara di andata in casa della non testa di serie): 

  • Cittadella-Ravenna
  • Campobasso-Potenza
  • Pianese-Lecco
  • Casarano-Renate
  • Casertana-Salernitana

 

Ultimi video

03:13
Campione in calcio e in tv

Campione in calcio e in tv

01:37
Jashari, stagione nera

Jashari, stagione nera

01:43
Yildiz, talento appassito

Yildiz, talento appassito

01:32
Tutti vogliono Manna

Tutti vogliono Manna

01:25
Lukaku è tornato

Lukaku è tornato

01:57
L'importanza di Martinez

L'importanza di Martinez

01:50
È sempre Tikus show

È sempre Tikus show

00:39
Callegari: "Milan, ecco cosa farei con Leao"

Callegari: "Milan, ecco cosa farei con Leao"

01:10
Tutti ai piedi di Kvara: è da pallone d'oro?

Tutti ai piedi di Kvara: è da pallone d'oro?

02:58
DICH GROSSO 7/5 DICH

Grosso: "Obiettivo alzare i giri, motivazioni ne abbiamo molte"

01:38

Real, la petizione per cacciare Mbappé diventa un caso mondiale: il numero di firme è incredibile

00:58
Becca, il ricordo di Ferri

Becca, il ricordo di Ferri

01:43
Loca striglia la Juve

Loca striglia la Juve

01:32
Ricci sorpassa Jashari

Ricci sorpassa Jashari

00:44
Inter, addio a Beccalossi

Inter, addio a Beccalossi

03:13
Campione in calcio e in tv

Campione in calcio e in tv

I più visti di Calcio

DICH LOCATELLI DICH

Locatelli: "Nessun alibi. Non dobbiamo parlare, dobbiamo andare in Champions"

DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:02
Lecce: contro la Juve Banda e Veiga recuperati
Scamacca e Krstovic
14:01
Atalanta: con il Milan niente doppio centravanti, ballottaggio Krstovic-Scamacca
13:19
Il Venezia fa sul serio: Drake porta nuovi soci, Francesca Bodie primo presidente donna
12:53
Serie C, le partite del primo turno nazionale
12:11
Il Liverpool congela i prezzi dei biglietti, i tifosi fermano i rincari