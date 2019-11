Svolta in Serie B: VAR introdotto dai playoff

Il VAR anche in Serie B, in forma permanente. L'assemblea delle società della cadetteria ha approvato la delibera che ufficializza l'adozione della tecnologia anche al secondo livello del calcio italiano. Dal girone di ritorno di questo campionato sarà usata offline in via sperimentale per formare gli arbitri, ma a partire da playoff e playout sarà fissa ed effettiva. Il VAR sarà poi presente dall'inizio nella prossima stagione.