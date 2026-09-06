Parma, Cuesta: "Buona reazione ma c'è tanto da lavorare. Lontani? A volte sembri un fenomeno, poi..."

"Volevamo vincere, ci sono state delle fasi della prestazione dove non siamo stati come volevamo. Poi ci sono spunti positivi: dopo l'intervallo abbiamo avuto una buona reazione e 25 minuti di buon livello. Abbiamo portato la partita dove volevamo, non siamo riusciti a vincerla ma lo spirito di questa squadra di andare sempre oltre si è visto oggi. Dobbiamo lavorare molto e crescere molto, i lavori sono in corso e ora bisogna farli. Bisogna lavorare molto e molto meglio", questa l'analisi di Carlos Cuesta dopo l'1-1del suo Parma contro il Monza. "Se a volte perdi palla non riesci a riorganizzarti. Nei primi minuti abbiamo pressato bene, ma poi non abbiamo interpretato bene le loro rotazioni. Abbiamo cambiato all'intervallo alcune cose, ma non è atteggiamento o volontà. Volevamo recuperare palla per averla. Lontani deve fare quello che sa fare: lavorare molto. Lavora anche quando nessuno lo guarda, anche in palestra. Deve migliorare su quello che può controllare, poi le soddisfazioni arrivano. Il suo contributo è importante, ma le dinamiche nel calcio cambiano molto e deve saperlo. A volte sembri un fenomeno e poi non capisci un ca**o. Scusate per la parola. Deve essere equilibrato, dobbiamo aiutarlo per farlo stare nel contesto giusto".