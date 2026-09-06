Frosinone, Alvini: "Bravi a rimanere lucidi sul 2-2 e a volerla vincere"

Il Frosinone si era fatto rimontare due gol dal Venezia, poi il gol di Kvernadze nel finale ha regalato i 3 punti ai ciociari per la soddisfazione di mister Alvini: "Una vittoria arrivata al termine di una partita ben giocata, meritata. Abbiamo fatto per 60-70 minuti una prestazione importante. Poi abbiamo smesso di fare quello che si doveva fare e il Venezia ci ha ripreso. Secondo me abbiamo smesso di difendere bene perché ci siamo abbassati e dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo. Quando abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo fare, l’abbiamo vinta meritatamente. Siamo comunque stati bravi a voler vincere la partita fino in fondo e a riuscirci, va dato merito ai ragazzi”.