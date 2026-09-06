Frosinone, Alvini: "Bravi a rimanere lucidi sul 2-2 e a volerla vincere"

06 Set 2026 - 18:23
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© italyphotopress

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Il Frosinone si era fatto rimontare due gol dal Venezia, poi il gol di Kvernadze nel finale ha regalato i 3 punti ai ciociari per la soddisfazione di mister Alvini: "Una vittoria arrivata al termine di una partita ben giocata, meritata. Abbiamo fatto per 60-70 minuti una prestazione importante. Poi abbiamo smesso di fare quello che si doveva fare e il Venezia ci ha ripreso. Secondo me abbiamo smesso di difendere bene perché ci siamo abbassati e dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo. Quando abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo fare, l’abbiamo vinta meritatamente. Siamo comunque stati bravi a voler vincere la partita fino in fondo e a riuscirci, va dato merito ai ragazzi”.

Poi Alvini insiste sui complimenti alla squadra: “Non aver perso la lucidità dopo il 2-2 e aver continuato con un equilibrio importante. Dall’altra parte c’è una squadra forte, che se l’è venuta a giocare con fisicità. Merito alla squadra per il percorso che sta facendo, per come lo sta facendo, per quello che mette in campo. Poi ci sono diverse letture da fare. Aver dato continuità dopo sabato e mercoledì è sicuramente significativo. E’ stata una partita avvincente, lo scorso anno lo è stata di Serie B e quest’anno di Serie A”. 

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