Venezia, Stroppa: "Pensavamo partita iniziasse alle 16... Perdere così dà fastidio"

“Non siamo entrati in campo, pensavamo che la partita iniziasse alle 16 ma eravamo già sotto 2-0. Conosciamo la forza del Frosinone che nei duelli è veramente asfissiante, non siamo stati in grado di tenere botta. In questo senso non ci sono commenti da fare. Poi c’è stata una squadra vera in campo che è riuscita a vincere dei duelli e abbiamo vinto le qualità dei giocatori. Secondo me c’è il rigore su Adams quando eravamo 2-1; e sul 2-2 Hainaut va a tu per tu con il portiere e calcia fuori. Abbiamo preso il 3-2 da polli e andiamo via con un risultato negativo, dispiace. Mi brucia perché recuperare la partita così e perderla mi dà fastidio”.