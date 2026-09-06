Monza, Juric: "Molto deluso del risultato ma contento della prestazione"

"Sono molto deluso del risultato ma contento della prestazione, abbiamo concesso poco e la squadra meritava di più. Bravo Corvi". Così il tecnico del Monza Ivan Juric dopo il pareggio di Parma. "Sono consapevole che ci sono giocatori ancora non a posto di condizione. Vedo che la partecipazione e la voglia c'è, stiamo crescendo bene". E ancora: "A volte succede che gli altri tirano poco e segnano. Ho chiesto di chiudere la partita perché stavamo dominando, ci manca un po' di energia credo ma cresceremo".