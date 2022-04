Serie B: super Bernabé trascina il Parma, poker al Como

SERIE B

Al Tardini finisce 4-3: la doppietta dello spagnolo e i gol di Vazquez e Tutino rendono inutile la tripletta di Gliozzi per Gattuso

Nella trentatreesima giornata di Serie B, Parma e Como regalano spettacolo: al Tardini, i crociati vincono 4-3 e salgono a 45 punti, sorpassando proprio gli uomini di Gattuso. Dopo il gol al 30' di Vazquez, la tripletta di Gliozzi (61', 67' e 91') illude gli ospiti: ci pensa un super Adrián Bernabé, con due reti su calcio di punizione (77' e 81'), a lanciare definitivamente gli emiliani. Di Tutino (85') l'altra marcatura di giornata. ipp

PARMA-COMO 4-3

Gol e spettacolo al Tardini tra Parma e Como: i crociati vincono 4-3 un match pirotecnico grazie ad un super Adrián Bernabé, che vanifica la tripletta di Gliozzi per Gattuso. I padroni di casa passano al 30': Vazquez si fionda sul cross di Man e batte Gori anche grazie all'aiuto della deviazione di Vignali. Al 61', però, arriva la doccia fredda per gli emiliani: Gliozzi, entrato da pochi minuti al posto di La Gumina, raccoglie il lancio in verticale di Iovine e insacca. Sei minuti dopo, arriva addirittura la rimonta: Parigini scappa sulla destra e mette al centro ancora per Gliozzi, che fa doppietta e 2-1. Al 77', però, arriva la replica di Bernabé, che direttamente su calcio di punizione col sinistro firma il 2-2. Passano appena quattro minuti e, ancora da fermo, lo spagnolo batte di nuovo su punizione Gori e sigla il 3-2. All'85', Tutino segna da pochi passi e sembra chiudere i giochi, ma al 91' Oosterwolde stende Peli in area e, dal dischetto, Gliozzi segna, firmando la tripletta personale. Il forcing finale degli ospiti, però, è inutile: finisce 4-3, con il Parma che sale a 45 punti e sorpassa proprio il Como, a -1 e ko dopo due successi di fila.