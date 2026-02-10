Serie B, i risultati: il Palermo rimonta la Sampdoria, colpo Modena a Venezia
La capolista ko 2-0 per mano dei Canarini, i rosanero riprendono i blucerchiati nel finale
Nel ventiquattresimo turno di Serie B cade la capolista: il Venezia in casa viene sconfitto 2-0 dal Modena. Decisive le reti di Tonoli e Beyuku. Raccoglie un solo punto il Palermo, pazzo 3-3 a Marassi contro la Samp (con i rosanero che si salvano al 92’ grazie a Ceccaroni). Tonfo del Cesena, ko 3-1 in casa dell’Entella: la Reggiana piega il Mantova 1-0, stesso risultato per il Padova sulla Carrarese, 2-0 del Catanzaro a Pescara, con il ritorno in campo di Lorenzo Insigne.
SAMPDORIA-PALERMO 3-3
Pazzo 3-3 a colpi di ex nella sfida tra Sampdoria e Palermo. I rosanero provano subito ad affondare nel primo tempo, nonostante il match sia equilibrato. Al 47’, in pieno recupero, gli uomini di Inzaghi sbloccano la partita: autorete di Abildgaard innescata dall’ex Augello. I blucerchiati sono sotto all’intervallo, ma ribaltano tutto in avvio di ripresa nel giro di tre minuti: al 50’ Begic fa 1-1, al 53’ Pierini sfrutta l’assist dell’ex Brunori e completa la rimonta. Gli ospiti provano a rispondere, ma al 68’ Cherubini raccoglie l’assist di Hadzikadunic e infila il tris. Partita finita? Altroché. I siciliani si scuotono per l’ennesima volta, accorciando le distanze al 78’ proprio con Augello, innescato dall’ex Cremonese Johnsen. Al 92’, quando tutto lasciava pensare a un successo dei liguri, Ceccaroni di testa su calcio piazzato trova il gol del definitivo 3-3. Il Palermo sale a 45 punti e manca il sorpasso momentaneo al Frosinone, Samp ora a 26 punti, appena fuori dalla zona play-out.
VENEZIA-MODENA 0-2
Cade la capolista, Venezia ko 2-0 al Penzo per mano del Modena. Avvio tenero da parte dei lagunari, che verso la mezzora subiscono un uno-due micidiale difficile da risanare: al 27’ Tonoli sfrutta l’assist di De Luca e apre le marcature, tre minuti più tardi Beyuku riceve il cross di Zanimacchia, trova la respinta di Stankovic ma è più veloce di tutti sul tap-in a raddoppiare. Gli arancioneroverdi accusano ancor di più il colpo, rischiando di prendere anche il terzo gol prima dell’intervallo. Dopo la pausa gli uomini di Stroppa cercano di accorciare le distanze, ma Adorante non trova la via del gol nonostante alcune occasioni buone a disposizione. I Canarini amministrano nel finale, portando a casa i tre punti. Il Venezia resta fermo a quota 50 punti, con il Monza che ora ha la chance di andare a -1. Tocca quota 37 il Modena, in piena zona play-off.
LE ALTRE PARTITE
Quinto posto solitario per il Catanzaro, a quota 38 punti grazie al 2-0 esterno sul campo del Pescara: per i calabresi a segno il solito Iemmello (20’) e Alesi (79’). I giallorossi sorpassano il Cesena, che resta fermo a 37 punti dopo la sconfitta per 3-1 in casa dell’Entella: liguri avanti con Karic (26’) e Cuppone (52’), il neoacquisto Cerri accorcia al 77’ ma Tirelli all’83’ chiude i conti con il tris. Buona la prima per Rubinacci sulla panchina della Reggiana, 1-0 sul Mantova a firma di Charlys (9’), stesso risultato per il Padova contro la Carrarese (gol di Kevin Lasagna al 29’).