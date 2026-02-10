Serie B, i risultati: il Palermo rimonta la Sampdoria, colpo Modena a Venezia

Pazzo 3-3 a colpi di ex nella sfida tra Sampdoria e Palermo. I rosanero provano subito ad affondare nel primo tempo, nonostante il match sia equilibrato. Al 47’, in pieno recupero, gli uomini di Inzaghi sbloccano la partita: autorete di Abildgaard innescata dall’ex Augello. I blucerchiati sono sotto all’intervallo, ma ribaltano tutto in avvio di ripresa nel giro di tre minuti: al 50’ Begic fa 1-1, al 53’ Pierini sfrutta l’assist dell’ex Brunori e completa la rimonta. Gli ospiti provano a rispondere, ma al 68’ Cherubini raccoglie l’assist di Hadzikadunic e infila il tris. Partita finita? Altroché. I siciliani si scuotono per l’ennesima volta, accorciando le distanze al 78’ proprio con Augello, innescato dall’ex Cremonese Johnsen. Al 92’, quando tutto lasciava pensare a un successo dei liguri, Ceccaroni di testa su calcio piazzato trova il gol del definitivo 3-3. Il Palermo sale a 45 punti e manca il sorpasso momentaneo al Frosinone, Samp ora a 26 punti, appena fuori dalla zona play-out.