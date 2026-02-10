Bari, Longo: "Contro lo Spezia in campo una squadra che avrà fame"

Longo è poi tornato sulla campagna acquisti del club: "Abbiamo avuto difficoltà nel trovare giocatori già pronti sul piano fisico. Qualcuno non voleva venire qui, altri non sono stati liberati dal club di appartenenza". "Ora - ha aggiunto - c'è una strada sola: far giocare i nuovi in un percorso, il più breve possibile, per trovare la condizione, Odenthal ha fatto un buon primo tempo a Mantova e poi nella ripresa ha chiesto il cambio. Cuni aveva giocato nella Samp, al pari di Piscopo: sono quelli meglio messi quanto a condizione. Gli altri non giocavano la domenica. Dobbiamo inserire i nuovi acquisti, facendoli crescere nel minutaggio, facendo meno danni possibile durante il lavoro infrasettimanale", ha concluso Longo.