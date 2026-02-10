Bari, Longo: "Contro lo Spezia in campo una squadra che avrà fame"

10 Feb 2026 - 19:13

"Ci aspettiamo i liguri agguerriti: sono nella stessa situazione, leggermente meglio sul piano della classifica. Verranno a far battaglia, ma troveranno un Bari gagliardo, che deve avere ancor più fame. In queste partite gli episodi fanno la differenza": così ha presentato la gara di domani sera al San Nicola contro lo Spezia il tecnico del Bari Moreno Longo. "Sul mercato lo Spezia ha inserito rinforzi di livello alto, come Sernicola, Adamo, Radunovic", ha aggiunto descrivendo il potenziale dei rivali nello scontro salvezza.

Longo è poi tornato sulla campagna acquisti del club: "Abbiamo avuto difficoltà nel trovare giocatori già pronti sul piano fisico. Qualcuno non voleva venire qui, altri non sono stati liberati dal club di appartenenza". "Ora - ha aggiunto - c'è una strada sola: far giocare i nuovi in un percorso, il più breve possibile, per trovare la condizione, Odenthal ha fatto un buon primo tempo a Mantova e poi nella ripresa ha chiesto il cambio. Cuni aveva giocato nella Samp, al pari di Piscopo: sono quelli meglio messi quanto a condizione. Gli altri non giocavano la domenica. Dobbiamo inserire i nuovi acquisti, facendoli crescere nel minutaggio, facendo meno danni possibile durante il lavoro infrasettimanale", ha concluso Longo. 

