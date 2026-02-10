Stefano Sensi rinasce a Cipro: gol, assist e la nuova sfida con Camoranesi

10 Feb 2026 - 17:00

Dopo un inizio di stagione da svincolato, Stefano Sensi sta vivendo una vera e propria rinascita sportiva a Cipro con la maglia dell'Anorthosis Famagosta. Approdato nel club a fine settembre, quando la squadra occupava il penultimo posto, il centrocampista italiano ha avuto un impatto immediato e determinante, accumulando 16 presenze condite da 5 gol e 5 assist in poco più di 1300 minuti. Nonostante le ottime prestazioni individuali del fantasista, il percorso dell'Anorthosis rimane in salita, con la squadra attualmente ferma all'undicesimo posto in classifica. Proprio per invertire questa tendenza, la società ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Temur Ketsbaia, affidando la guida del gruppo a una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mauro German Camoranesi.

