Serie B: Il Chievo beffa la Reggiana, la Reggina inguaia l’Entella

SERIE B

Due reti pesantissime nei posticipi della 22esima giornata di Serie B. Il Chievo, pur con grande fatica, abbatte 1-0 la resistenza di un’indomita Reggiana, ko solamente al 91’ per mano di Joel Obi. Al Granillo, la Reggina piazza il colpo vincente battendo sempre 1-0 l’Entella (ora all’ultimo posto) nello scontro salvezza: decisivo dal dischetto Montalto (12’) in una gara povera di grandi emozioni ma fondamentale per il cammino delle due squadre.

REGGINA-ENTELLA 1-0

La Reggina sfrutta ottimamente il calendario favorevole e bissa il successo ottenuto a Pescara, battendo in casa l’Entella 1-0. La squadra di Baroni, priva di Menez per squalifica, prende il comando delle operazioni e dopo l’occasione iniziale con Di Chiara (sinistro alto di poco) passa in vantaggio al 12’ su rigore: Folorunsho addomestica una rimessa laterale e viene agganciato da Cardoselli, Massa non ha dubbi. Conclusione centrale e chirurgica da parte di Montalto dal dischetto; secondo gol in tre partite con gli amaranto. La prima conclusione dei liguri arriva solamente alla mezz’ora, con il sinistro a lato di Brescianini. Reggina vicinissima al raddoppio con Edera al 36’: fa tutto bene Rivas sulla sinistra, pallone scodellato in area dove l’attaccante in prestito dal Torino conclude sul fondo da buona posizione. C’è lavoro anche per Nicolas in chiusura di frazione: presa in due tempi sulla frustata da corner di Mazzocco. Veemente break dei calabresi a inizio ripresa, con Russo chiamato all’uscita bassa per oscurare la visuale di Rivas lanciato a rete. Il gioco rimane frammentato a causa dei numerosi cambi tra il 60’ e il 70’, con i due allenatori che cercano di applicare dei correttivi, tra cui l’ex di giornata Crimi, al debutto con gli amaranto. Vivarini pesca dal mazzo la mobilità di Capello e l’attaccante si fa vedere con un sinistro al volo, non lontano dallo specchio. La reazione della Virtus Entella rimane sterile, con Nicolas ben protetto dal duo Cionek-Stavropoulos, tra i migliori in campo. La chance capita quindi ancora ai padroni di casa, con Okwonkwo che esalta i riflessi di Russo su cross da destra di Lakicevic. Gli ultimi assalti biancocelesti arrivano su palla inattiva, con Coppolaro a sbattere prima su Cionek e poi su Nicolas. Il punteggio non si schioda e l’episodio del rigore si rivela quindi decisivo per i destini del match, con la Reggina che sale a quota 25, scavalcando Cremonese e Pescara in dodicesima posizione, e l’Entella che rimane ultimo a 17 punti, agganciato dal Pescara.