Serie B: Provedel pareggia di testa al 95’, 2-2 beffardo per l’Ascoli di Stellone contro la Juve Stabia  

SERIE B

Nella prima partita della 23esima giornata di Serie B l’Ascoli pareggia 2-2 con la Juve Stabia, padroni di casa beffati nel recupero al Del Duca. L’1-0 è di Scamacca, servito da un’ingenuità di Fazio al 10’ del primo tempo. Al 61’ pareggia Forte dal dischetto dopo il fallo di Ferigra su Bifulco, all’82’ Ninkovic fa 2-1 su assist di Brlek. Incredibile pareggio del portiere ospite Provedel che di testa su calcio d’angolo segna il 2-2 al 95’.

L’Ascoli, fresco di nuovo allenatore dopo l’esonero di Zanetti e l’arrivo di Stellone, si fa raggiungere sul 2-2 dalla Juve Stabia al Del Duca. Protagonista a sorpresa il portiere dei campani Provedel che di testa anticipa Leali su calcio d’angolo, un secondo prima del triplice fischio. Marchigiani a 31 punti in classifica sempre a +2 sui campani, Stellone manca la vittoria all’esordio e non riesce a fare il balzo in avanti verso la zona playoff che auspicava prima del match. Un pareggio davvero beffardo per i padroni di casa. Dopo soltanto dieci minuti Scamacca, settimo gol in campionato per lui, sblocca il risultato e porta in vantaggio i padroni di casa. Grave ingenuità del difensore degli ospiti Fazio che serve il pallone all’attaccante dell’Under 21 facilitando il suo compito. La Juve Stabia accusa il colpo e non riesce a costruire con tranquillità da dietro, troppe imprecisioni per i campani. Al 27’ Bifulco cade in area e viene ammonito per simulazione: molti dubbi sull’intervento del difensore avversario Andreoni che dalle immagini sembra toccarlo, forse poteva starci il calcio di rigore. Bifulco è il più reattivo nell’attacco della Juve Stabia, la sua velocità mette in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Partita combattuta ma sono poche le occasioni da gol, si va al riposo sull’1-0 per la squadra di Stellone. Nella ripresa la Juve Stabia inizia all’attacco alla ricerca del gol del pari, al 49’ grande risposta di Leali sul destro dalla distanza di Bifulco, scatenato questa sera. Quattro minuti dopo dall’altra parte è Trotta a colpire di sinistro in controbalzo e chiamare alla risposta Provedel. Mallamo della Juve Stabia prova a imitarlo poco dopo ma il suo tentativo finisce alto. Ferigra frana addosso a Bifulco dopo aver subito un tunnel e stavolta l’arbitro decide per il penalty. Dal dischetto Forte spiazza Leali e pareggia, 1-1. La Juve Stabia continua ad attaccare e l’Ascoli sembra aver subito il contraccolpo psicologico della rete subita. Al 72’ grande occasione per Canotto che prova a colpire di piatto ma l’idea è pessima e il pallone si perde dietro la porta difesa da Leali, un minuto dopo ancora Canotto servito da Forte spara addosso a Leali. All’82’ il neo entrato Ninkovic servito alla perfezione da Brlek fa 2-1, grande azione del croato che regala al compagno la più ghiotta delle occasioni. Al 95’ pareggia Provedel che salta più in alto di tutti e colpisce di testa su calcio d’angolo, 2-2 e cocente delusione per i tifosi marchigiani e per Stellone.