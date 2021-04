Serie B: il Chievo ferma 2-2 l’Empoli, pari anche tra Pescara ed Entella

SERIE B

Toscani (ora a +7 sul terzo posto) due volte in vantaggio con la doppietta di Mancuso, ma raggiunti da De Luca e Margiotta. Rigoni riacciuffa i liguri al 91’

Due recuperi di Serie B disputati. È 2-2 tra Empoli e Chievo. La capolista, che ora ha 7 punti di vantaggio sul terzo posto, sblocca al 13’ grazie a Mancuso. I gialloblù pareggiano al 53’ con De Luca, ma il numero 7 dei padroni di casa firma la doppietta che riporta avanti i biancoblu. Margiotta sigla all’82’ il definitivo 2-2. Finisce invece 1-1 la sfida fra Pescara ed Entella: ospiti in vantaggio al 29’ con Schenetti e raggiunti al 91’ da Rigoni.

EMPOLI-CHIEVO 2-2

L’Empoli non compie ancora quel forte balzo decisivo per ottenere una promozione ormai matematica in Serie A ma, a 4 giornate dalla fine, la capolista mette tra se stessa e il terzo posto occupato dalla Salernitana 7 rassicuranti punti di distacco. Anche dopo il 2-2 subìto in rimonta in casa contro il Chievo, ottavo ora con 2 punti in più sulla Reggina nona. Al 5’ Haas calcia addosso a Gigliotti, poi Zurkowski calcia in curva una sorta di rigore in movimento, tradito da un rimbalzo anomalo del pallone. Al 13’, comunque, il vantaggio dei toscani è servito: Zurkowski colpisce in pieno il palo dalla media distanza, ma è bravissimo Mancuso a scattare sul filo del fuorigioco e a depositare il pallone nella porta rimasta sguarnita. Una bella triangolazione tra Mancuso e La Mantia vede poi il destro di quest’ultimo essere deviato in corner da Semper. Nel finale di primo tempo, primo squillo dei clivensi: l’ex Ciciretti prova a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione sul primo palo non impensierisce Brignoli. Un’improvvisa accelerazione degli ospiti porta al pari al 53’: bella la spaccata di De Luca, che deposita il pallone all’angolino. Il Chievo, sulle ali dell’entusiasmo, sfiora il sorpasso poco dopo, quando Garritano affonda sulla destra ma sul suo traversone Ciciretti non ci arriva per un soffio. La beffa per i veronesi arriva così al 61’: Sabelli s’inventa un assist magnifico per Mancuso, il cui tocco sotto non lascia scampo al portiere. Doppietta del numero 7 biancoblu, che stava per essere sostituito. Ma non è finita: perché il subentrato Margiotta ci impiega appena 2 minuti a trovare la via del gol con un esterno di rara bellezza sullo splendido cross di Mogos. L’espulsione nel finale di Romagnoli non cambia più comunque la sostanza del match.

PESCARA-ENTELLA 1-1

L’ultima contro la penultima, per continuare a tenere accesa la proverbiale fiammella di speranza. Ne viene fuori, allo stadio Adriatico, un match gradevole e aperto, con un pareggio che moralmente sta stretto all’Entella, in vantaggio fino al 90’, ma per quanto costruito lascia più rimpianti al Pescara. Ad iniziare meglio, in ogni caso, è la squadra ligure: il predominio territoriale si concretizza al 29’, quando Andrea Schenetti si produce in una bella azione personale che si trasforma nel gol del vantaggio grazie alla conclusione dal limite dell’area che beffa Fiorillo. L’Entella controlla inizialmente con personalità, ma dopo l’intervallo il Pescara alza la pressione e inizia un vero e proprio assedio: Odgaard impegna severamente Borra in un paio di occasioni nei primi minuti della ripresa, il portiere ospite replica anche su Masciangelo al 57’. La Virtus prova a spezzare i ritmi con la girandola delle sostituzioni ma gli abruzzesi non mollano e nel finale la loro caparbietà viene premiata: è appena scoccato il primo minuto di recupero, infatti, quando Rigoni si vede respingere una prima conclusione di testa da Fiorillo, ma poi segna sulla ribattuta. Non bastano altri quattro minuti di recupero per completare la rimonta: l’1-1 finale costringe il Pescara a restare a -3 rispetto al Cosenza quart’ultimo, mentre l’Entella, che dalla zona playout dista 9 punti, può aggrapparsi soltanto all'aritmetica.

