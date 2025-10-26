Serie B: il Bari piega 1-0 il Mantova, 2-2 tra Padova e Juve Stabia

I pugliesi vincono grazie al gol di Moncini a inizio ripresa. Ai veneti non basta la doppietta di Bortolussi
© ipp
La nona giornata di Serie B si chiude con la vittoria del Bari, che batte 1-0 il Mantova al San Nicola grazie al tap-in da pochi passi di Moncini (49') dopo la parata di Festa sulla conclusione di Dorval. Annullato il possibile 1-1 al 94' ai lombardi. Finisce 2-2, invece, tra Padova e Juve Stabia: all'Euganeo, la doppietta di Bortolussi (rigore al 17' e 73') evita il ko ai veneti dopo le reti di Cacciamani e De Pieri per le Vespe.
BARI-MANTOVA 1-0
Con un brivido nel finale, il Bari batte 1-0 il Mantova che resta ultimo in classifica: e adesso Possanzini rischia grosso. In avvio, ci provano Maggioni e Maggiore, rispettivamente per i lombardi e i pugliesi, poi al 35' il tecnico degli ospiti deve inserire Paoletti, ammonito e sostituito da Wieser. La partita si sblocca e si decide a inizio ripresa: schema da corner, conclusione di Dorval, con Festa che non respinge esternamente. La sfera arriva a Moncini, che in posizione regolare non perdona. Il Mantova sfiora l'1-1 a metà ripresa con Bani che quasi commette autogol. Ma il vero episodio che fa tremare il Bari, incapace di chiuderla prima del recupero ancora con Dorval, arriva nel recupero, e precisamente al 94': cross di Trimboli e deviazione da pochi passi di Caprini, che però è in fuorigioco. Rapido check, poi il sospiro di sollievo per Caserta, che sale a 9 punti. Dopo la vittoria dello Spezia e il pari della Sampdoria, invece, il Mantova scivola all'ultimo posto. Possanzini, se dovesse arrivare all'infrasettimanale, si giocherebbe la panchina nel match del Martelli contro il Catanzaro.
PADOVA-JUVE STABIA 2-2
Finisce in pareggio il match tra Padova e Juve Stabia, all’Euganeo il tabellino finale è 2-2. La squadra di Abate parte subito molto bene, ma dopo il quarto d’ora sono i padroni di casa a stappare la partita: calcio di rigore conquistato (dopo controllo Var) da Ghiglione e trasformato al 17’ da Bortolussi. Gli ospiti accusano il colpo, ma verso la fine della prima frazione di gioco tornano a spingere, trovando il gol dell’1-1 allo scadere: al 46’ Candellone apparecchia per Cacciamani, che buca Fortin ad un passo dall’intervallo. Dopo la pausa sono ancora i campani ad essere più padroni del campo, e per il gol che ribalta la sfida non bisogna aspettare troppo: al 68’ Cacciamani prova a restituire il favore a Candellone, ma Fortin respinge. Il primo ad arrivare sul pallone è De Pieri, che firma il 2-1 in tap-in. Passano cinque minuti e i veneti riescono a riportare nuovamente il match in equilibrio, con Bortolussi che firma la sua personale doppietta per il definitivo 2-2. Con questo pareggio la Juve Stabia sale a 14 punti, due in più rispetto ai 12 totalizzati fin qui dal Padova.