Serie B: il Bari piega 1-0 il Mantova, 2-2 tra Padova e Juve Stabia

BARI-MANTOVA 1-0

Con un brivido nel finale, il Bari batte 1-0 il Mantova che resta ultimo in classifica: e adesso Possanzini rischia grosso. In avvio, ci provano Maggioni e Maggiore, rispettivamente per i lombardi e i pugliesi, poi al 35' il tecnico degli ospiti deve inserire Paoletti, ammonito e sostituito da Wieser. La partita si sblocca e si decide a inizio ripresa: schema da corner, conclusione di Dorval, con Festa che non respinge esternamente. La sfera arriva a Moncini, che in posizione regolare non perdona. Il Mantova sfiora l'1-1 a metà ripresa con Bani che quasi commette autogol. Ma il vero episodio che fa tremare il Bari, incapace di chiuderla prima del recupero ancora con Dorval, arriva nel recupero, e precisamente al 94': cross di Trimboli e deviazione da pochi passi di Caprini, che però è in fuorigioco. Rapido check, poi il sospiro di sollievo per Caserta, che sale a 9 punti. Dopo la vittoria dello Spezia e il pari della Sampdoria, invece, il Mantova scivola all'ultimo posto. Possanzini, se dovesse arrivare all'infrasettimanale, si giocherebbe la panchina nel match del Martelli contro il Catanzaro.