Serie B: Canotto piega il Palermo al 91', vince il Cosenza

I rosanero cadono nell'anticipo del Barbera: decide la gran rete del numero 31 dei calabresi

© italyphotopress Palermo-Cosenza apre la sesta giornata di Serie B: l’anticipo del venerdì sera termina 0-1. Nel primo tempo sono Di Francesco da una parte e Forte dall’altra ad avere le occasioni più ghiotte, mentre nella ripresa è Mazzocchi a colpire il palo poco dopo l’ora di gioco. Al 91’ il neo entrato Canotto trova un gran destro all’incrocio dei pali che decide il match. Resta così a 10 punti la formazione di Corini, mentre i calabresi salgono a 8.

Il Palermo cerca una vittoria per proiettarsi temporaneamente in cima alla classifica insieme al Parma, ma è il Cosenza a ritrovare i tre punti al Barbera: l’anticipo della sesta giornata di Serie B termina 0-1. Il primo squillo della partita del Barbera è subito di Tutino, che approfitta di un disimpegno errato della difesa rosanero per cercare la soluzione dalla distanza, ma il suo destro termina di poco a lato. Poco dopo il Palermo reagisce: Brunori inventa per Di Francesco, che davanti a Micai calcia però debolmente. Sei minuti e Forte ha una grande occasione: un lancio lungo libera l'attaccante ospite, che da solo in area trova la pronta risposta di Pigliacelli. Gli uomini di Corini prendono campo e ci provano ancora con l'ex esterno del Lecce, ma al duplice fischio il punteggio è ancora 0-0. La pressione dei siciliani prosegue anche in avvio della seconda frazione, ma al 65’ sfiora il goal il Cosenza: Brunori calcia centrale dopo un break di Lucioni e sul ribaltamento di fronte viene servito Mazzocchi, che sterza sul destro e colpisce il palo. Prende fiducia la formazione di mister Caserta, che si vede negare la rete da Pigliacelli pochi istanti dopo, quando Forte incorna bene una punizione dalla trequarti. Entra Insigne per i padroni di casa ed è proprio lui a rendersi pericoloso all’83’ con un tiro da fuori, ma il gol della vittoria è siglato dai calabresi al 91’, con una perla dell’altro neo-entrato, Canotto, che trova un bellissimo destro all’incrocio dei pali da fuori area. Il Palermo manca così l’aggancio al Parma, restando a dieci punti, mentre il Cosenza sale a otto lunghezze.