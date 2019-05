Serie B: Palermo a -1 dal Lecce, scatto playoff per lo Spezia, Domizzi salva Cosmi

04/05/2019

Ascoli-Palermo 1-2

Rimandato all’ultima giornata di campionato il verdetto su chi sarà promosso direttamente in Serie A insieme al Brescia. Il Palermo infatti vince ad Ascoli, prima gioia per Delio Rossi dal ritorno in panchina, si porta a un punto dal Lecce secondo, di riposo in questa giornata, e nell’ultima giornata dovrà vincere sperando che la squadra di Liverani non faccia altrettanto, oppure pareggiare con una contemporanea sconfitta del Lecce: in quest’ultimo caso, con arrivo a pari punti, sarebbe promosso il Palermo per il vantaggio negli scontri diretti. Primo tempo bloccato al Del Duca, nel giorno dell’inaugurazione della tribuna dedicata a Carlo Mazzone. Ascoli che protesta per un paio di contatti in area nel finale, Palermo che prova di più a fare la partita, ma mancano veri pericoli creati dentro l’area della squadra di Vivarini. Vantaggio al 60’ per i rosanero con il tocco facile di Modeo a porta vuota dopo il tentativo di Szymiński respinto da Lanni. L’Ascoli però pareggia subito al 63’ con la deviazione al volo di Addae sul cross di Casarini. Nel finale gol annullato al Palermo tra le proteste rosanero, ma Falletti è in fuorigioco, poi all’ 86’ Haas trova il primo, pesante, gol in campionato: tutto solo davanti a Lanni sul passaggio profondo di Jajalo la mette sotto la traversa e regala al Palermo la possibilità di sperare ancora nella promozione diretta.

Venezia-Pescara 2-2

Un punto a testa tra Venezia e Pescara, ma per entrambe è un risultato che non può lasciare completamente soddisfatti. La squadra di Pillon va avanti al 21’, un rimpallo premia Sottil sulla sinistra, cross che trova da solo Brugman che di testa torna a segnare dopo 12 partite, mentre Cosmi se la prende con i suoi tanto da entrare in campo per la rabbia. Venezia che pareggia al 30’, trattenuta su Bocalon e Domizzi dal dischetto spiazza Fiorillo. Nella ripresa Pescara che torna di nuovo avanti al 75’, contropiede che trova Zampano, bravo a mettere sul secondo palo dove sbuca Mancuso che fa 19 in campionato con un tocco da dentro l’area piccola. Finale in cui il Venezia prova almeno a trovare il punto per agganciare momentaneamente il Livorno a 35 punti, risultato ottenuto con un altro rigore per fallo su Segre, con Domizzi glaciale a spiazzare ancora Fiorillo al 96’. Pescara che manca l’occasione di consolidare il quinto posto in classifica.

Spezia-Crotone 2-0

A proposito di zona playoff, vittoria fondamentale per lo Spezia che in casa batte il Crotone con un gol per tempo e sorpassa in un solo colpo Verona e Cremonese. Vantaggio di Galabinov con un colpo di testa al 24’, raddoppio invece di Bidaoui all’80’ sull’assist altruista di Gyasi dopo il pallone in verticale di Ricci. Crotone che cercherà il punto per la matematica salvezza nell’ultima giornata di campionato in casa contro l’Ascoli.

Cremonese-Brescia 0-0

Finisce senza gol il derby lombardo tra Cremonese e Brescia. Primo tempo in cui a provarci di più sono i padroni di casa, Castrovilli da lontano a giro sul secondo palo, pallone fuori non di molto. Ancora pericolosa nel finale la Cremonese con Mogos, bravo Andrenacci sulla linea, e Piccolo che però accartoccia la conclusione e mette sul fondo. Secondo tempo in cui le occasioni faticano ad essere create, la migliore è ancora per la Cremonese, con Strefezza che si fa spazio in qualche modo in mezzo a quattro avversari, ma trova il piede di Andrenacci a respingere la sua conclusione. Cremonese che cercherà di conquistare i playoff all’ultima giornata in casa del Perugia.