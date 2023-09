Serie B: tris del Venezia in casa del Modena, pari tra Brescia e Ascoli. Sorride lo Spezia

SERIE B

I lagunari vanno sotto e poi rimontano 3-1, il Pisa cade in casa col Cosenza. Primo successo dei liguri per 2-1 in casa della Feralpisalò

© italyphotopress Ottava giornata di Serie B: vittoria in rimonta e secondo posto momentaneo per il Venezia, 3-1 sul campo del Modena: Bonfanti illude gli emiliani, poi i gol di Altare, Gytkjaer e Bjarkason. Successi esterni (entrambi per 2-1) anche per lo Spezia, sul campo della Feralpisalò, e per il Cosenza, in casa del Pisa. Termina invece in pareggio 1-1 la sfida tra Brescia e Ascoli, con Moncini che risponde al vantaggio di Falzerano.

MODENA-VENEZIA 1-3

Il Venezia rimonta il Modena per 3-1 e sale momentaneamente al secondo posto. Il primo squillo arriva dai padroni di casa, con il sinistro da fuori di Tremolada allungato in corner da Joronen. Nonostante il ritmo piuttosto alto le due formazioni non riescono a colpire nei primi quarantacinque minuti, con il primo tempo che termina a reti bianche, sullo 0-0. L’avvio di ripresa degli emiliani è perfetto: al 48’ Palumbo pesca Bonfanti, che stappa la partita con l’1-0. Reazione immediata dei lagunari, che al 55’ riportano subito in equilibrio l’incontro con la rete di Giorgio Altare. Il match è estremamente divertente, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 76’ sono gli arancioneroverdi a portarsi in vantaggio, con il 2-1 dell’ex Monza Gytkjaer, inserito da Vanoli a inizio ripresa. Nel finale Bjarkason chiude la partita, con uno splendido destro all’83’. Vince il Venezia 3-1 e sale al secondo posto (in attesa di Palermo e Como), a quota 15. Bloccato a 12 punti il Modena.

BRESCIA-ASCOLI 1-1

Pareggio 1-1 tra Brescia e Ascoli. Avvio a ritmi bassi, con i lombardi che cercano di schiacciare i marchigiani nella loro metà campo. A sbloccare l’incontro sono però i bianconeri, che al 15’ firmano l’1-0 con la conclusione (deviata) di Falzerano che beffa Lezzerini. Gli ospiti gestiscono il vantaggio fino alla fine del primo tempo, senza rischiare troppo. Nella ripresa l’Ascoli trova subito il raddoppio, che viene però annullato. Dopo lo spavento i biancoblù si mettono a spingere alla ricerca del pareggio, dominando in lungo e in largo nei minuti restanti. La rete dell’1-1 arriva al minuto ottantacinque, con Bisoli che pesca la zampata di Moncini sottomisura. Il Brescia trova anche il gol che completa la rimonta, annullato però per fuorigioco. La sfida termina 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Il Brescia tocca quota 9 punti, sempre uno in più degli 8 totalizzati fin qui dall’Ascoli.

FERALPISALÒ-SPEZIA 1-2

Vittoria esterna per lo Spezia, 2-1 sul campo della Feralpisalò. Dopo i primi quindici minuti viene fischiato un calcio di rigore in favore degli ospiti (dopo il controllo del Var), per via del fallo di mano di Fiordilino. Dal dischetto si presenta Salvatore Esposito, che non sbaglia e porta in vantaggio i liguri al 17’. I padroni di casa non riescono a reagire, e poco prima del duplice fischio arriva il 2-0: al 45’ Kouda insiste sulla destra, mette il pallone in mezzo per la conclusione vincente di controbalzo di Antonucci. Nella ripresa i piacentini cercano di rientrare in partita, ma le offensive sono troppo sterili. Il gol che accorcia le distanze arriva all’84’ con La Mantia, quando è ormai troppo tardi. Primo successo in campionato per lo Spezia, che sale a 5 punti e scavalca proprio la Feralpisalò, ferma a quota 4.

PISA-COSENZA 1-2

Trionfa allo scadere il Cosenza, 2-1 in casa del Pisa. Pronti via e dopo sei minuti di gioco gli ospiti sono già in vantaggio: bella palla a rimorchio di Rispoli, per il destro secco di Idriz Voca, che fa 1-0. La squadra di Aquilani cerca di rientrare in partita, ma al 41’ altro episodio che compromette la gara dei toscani: doppio giallo per Barbieri e Pisa che rimane in dieci uomini. Prima dell’intervallo il Cosenza sfiora già il raddoppio, con il palo colpito da Tutino. Nella ripresa i calabresi gestiscono con l’uomo in più, ma non chiudono la gara. Al 94’ arriva il clamoroso 1-1 dei toscani, con il neoentrato Masucci che trova il gol su assist di Beruatto. Quando tutto sapora ormai di beffa per il Cosenza, ecco il nuovo vantaggio ospite: al 98’, a tempo ormai scaduto, è Mazzocchi a regalare i tre punti a Fabio Caserta, con la rete del 2-1 finale. Vince il Cosenza e sale a 11 punti in classifica, allungando di tre punti proprio sul Pisa, fermo a 8.

TERNANA-REGGIANA 3-0

Arriva all'ottava giornata il primo successo della Ternana in questa Serie B: i ragazzi di Lucarelli, che rinsalda la sua panchina, sconfiggono 3-0 la Reggiana. Partono con grande impeto gli umbri, che chiedono un rigore su Raimondo (non concesso) e passano al 9': Bardi salva sulla linea un tiro deviato da Fiamozzi, ma Celli insacca con un gran sinistro. Palo-gol per i rossoverdi, che tre minuti dopo calano il bis con Diakité, bravo a sfruttare la sponda di Luperini sulla punizione di Falletti (12'). I due gol subiti tramortiscono la Reggiana, che rischia grosso dopo venti minuti, quando Bardi salva in due tempi su Raimondo. Un infortunio per parte al 22', con le uscite dal campo di Favilli e Portanova: dentro Gondo e Dionisi che, curiosamente, saranno entrambi sostituiti per stop fisici nella ripresa. La Ternana sfiora ancora il gol con Corrado, ma nel finale di tempo trema: Iannarilli blinda la sua porta, salvando sulla punizione di Kabashi. Nella ripresa Nesta alza il baricentro dei suoi, ma è ancora la formazione umbra a sfiorare il gol con Dionisi e Raimondo. L'unico sussulto per la Reggiana arriva al 70', con Iannarilli a deviare in corner il tiro di Gondo, out per infortunio cinque minuti dopo. Nel finale si scatena Luperini, che sfiora il gol e firma l'assist per il tris, siglato da Distefano al 92'. Vince 3-0 e si commuove Lucarelli, con la Ternana a quota cinque (con lo Spezia) e in zona-playout. Si ferma a sette punti una Reggiana altalenante.