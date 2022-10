Serie B: nessun gol tra Genoa e Cagliari

SERIE B

Il big match che apre l'ottava giornata finisce 0-0: le parate di Radunovic e il palo fermano Coda e compagni

Chi si aspettava tanti gol nel big match tra Genoa e Cagliari resta deluso: la sfida che apre l'ottava giornata di Serie B, infatti, finisce 0-0. Una partita che si chiude senza reti, ma non senza occasioni. A Marassi, il Grifone, che manca la vetta solitaria del campionato cadetto, ha la più grande opportunità al 18', quando Gudmundsson percorre tutta la metà campo palla al piede e dal limite fa partire un destro che scheggia il palo, graziando Radunovic. Proprio il portiere serbo si rivela il grande protagonista del resto del match, trovando grandi parate sui giocatori di casa, in particolare su Coda, che oltretutto quando non viene murato dall'estremo difensore dei sardi centra Aramu, che si trova tra la conclusione dell'ex Benevento e la porta degli ospiti. Lo 0-0 di partenza non cambia, così il Genoa sale a quota 15 agganciando Reggina, Bari e Brescia, che però avranno modo di rispondere staccando nuovamente in classifica la formazione di Blessin. Dopo due ko di fila, invece, gli uomini di Liverani si prendono un punto e si portano a quota 11, come il Cosenza.