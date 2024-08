Serie B: il Sudtirol vola in vetta, vincono Sassuolo e Cremonese. Samp e Palermo ko

SERIE B

Gli altoatesini stendono la Salernitana 3-2 all’ultimo respiro, Inzaghi e il Pisa piegano i rosanero: emiliani ok 2-1 sul Cesena, 2-1 in rimonta dello Spezia sul Frosinone

© instagram Nella seconda giornata di Serie B vince ancora il Sudtirol, che al 96’ piega la Salernitana 3-2 e vola in vetta a 6 punti. Prime vittorie per Sassuolo (2-1 sul Cesena), lo Spezia (2-1 in rimonta sul Frosinone), la Cremonese (1-0 sulla Carrarese) e il Cittadella (1-0 in casa del Brescia). Notte fonda per Sampdoria e Palermo: blucerchiati ko 1-0 a Marassi con la Reggiana, rosanero sconfitti 2-0 per mano del Pisa di Pippo Inzaghi.

Vedi anche Serie B Serie B: Palumbo e Mendes, il Modena batte 2-1 il Bari

SUDTIROL-SALERNITANA 3-2

Successo all’ultimo respiro per il Sudtirol, che al 96’ strappa i tre punti nel 3-2 contro la Salernitana. La gara è subito divertente, con i padroni di casa che hanno l’inerzia dalla loro parte. Al 28’ gli altoatesini stappano la partita, grazie al calcio di rigore trasformato da Casiraghi. La reazione campana è piuttosto immediata: passano infatti otto minuti e Tongya su punizione beffa Poluzzi e fa 1-1. In chiusura di primo tempo i biancorossi tornano a premere, e a tre minuti dal duplice fischio si riportano avanti: al 42’ infatti la zampata di Molina permette al Sudtirol di chiudere la prima frazione avanti di un gol. Nella ripresa la squadra di Martusciello scende in campo con più intensità, e al 61’ riporta tutto nuovamente in equilibrio grazie al destro preciso all’angolino di Braaf. Gli schemi saltano nella mezzora finale, con i ventidue in campo che però iniziano ad esaurire le energie. A tempo praticamente scaduto, nei sei minuti di recupero, la squadra di Valente riesce a vincerla: al 96’ il neoentrato Rover firma il gol partita con il destro che vale i tre punti. Vince il Sudtirol e svetta a 6 punti in classifica, Salernitana ferma a 3.

SPEZIA-FROSINONE 2-1

Vittoria in rimonta per lo Spezia, 2-1 tra le mura casalinghe contro il Frosinone. I liguri partono fortissimo, ma con il passare dei minuti la formazione allenata da Vivarini sposta l’inerzia del match dalla propria parte. Gli ospiti cercano di recuperare palla spesso nella metà campo avversaria, e al 38’, proprio grazie ad un recupero in trequarti, arriva l’1-0: Darboe si invola verso l’area avversaria, apparecchia per Cuni che con il destro punisce Sarr sul primo palo, segnando l’1-0 che vale il vantaggio all’intervallo. Anche nel secondo tempo lo Spezia comincia molto bene, e in questo caso non si scioglie come nella prima frazione di gioco. Al 75’ i bianconeri riescono a segnare la rete dell’1-1, grazie a un calcio di rigore trasformato da Salvatore Esposito. Gli uomini di D’Angelo quasi non sembrano accontentarsi del pari, e in pieno recupero ribaltano completamente il risultato: al 92’ infatti Aurelio segna la rete che completa la rimonta, per il 2-1 finale. Spezia che sale quindi a 4 punti in classifica, mentre il Frosinone resta ancora senza vittorie in questa Serie B.

PISA-PALERMO 2-0

Notte fonda per il Palermo, sconfitto 2-0 anche dal Pisa. Bastano quattro minuti ai toscani per stappare la partita: discesa sulla destra di Leris, che crossa rasoterra in area di rigore e incontra la goffa deviazione nella propria porta di Nedelcearu. Dopo lo svantaggio i rosanero cercano di mettersi in moto alla ricerca del pari, ma la prima frazione di gioco si chiude con i nerazzurri avanti di una rete. Anche in avvio di secondo tempo gli ospiti premono sull’acceleratore, con Brunori che viene neutralizzato da Semper in un paio di occasioni. Nel miglior momento della squadra di Dionisi, ecco però che gli uomini di Inzaghi colpiscono ancora: al 66’ Bonfanti apre per Tramoni, che scende sulla sinistra e chiude il triangolo di nuovo con Bonfanti, che solo davanti a Desplanches non può sbagliare. Le energie dei siciliani si esauriscono velocemente, con l’incontro che tramonta sul 2-0. Palermo ancora ultimo a 0 punti in classifica, sale invece a 4 e trova il primo successo il Pisa di Pippo Inzaghi.

SASSUOLO-CESENA 2-1

Prima vittoria anche per il Sassuolo, 2-1 in casa contro il Cesena. La squadra di Fabio Grosso parte subito molto bene, gestendo il possesso del pallone e provando a costruire nella metà campo avversaria. Al 34’ i neroverdi sbloccano il risultato, con Mulattieri che innesca Antiste per l’1-0. Dopo la rete incassata gli ospiti accennano una tiepida reazione, ma il primo tempo va in archivio con il Sassuolo in vantaggio. In avvio di ripresa gli uomini di Mignani riportano tutto in equilibrio, grazie alla rete segnata al 53’ da Marco Curto su invenzione di Donnarumma. Il forcing del Cesena non si limita al pari, ma i bianconeri non sfruttano le chance per ribaltare il risultato. Ecco che allora ne approfittano gli uomini di Grosso: al 65’ Antiste si trasforma da goleador ad assistman e rifinisce il 2-1 di Flavio Russo. Nei venti minuti finali gli ospiti fanno partire il forcing per provare a pareggiare per la seconda volta, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-1. Il Sassuolo sale a 4 punti in classifica, scavalcando il Cesena che rimane bloccato a 3.

SAMPDORIA-REGGIANA 0-1

Ancora a secco di vittorie la Sampdoria, che viene sconfitta 1-0 a Marassi per mano della Reggiana. Nel corso dei primi quarantacinque minuti le emozioni latitano, con i ritmi che faticano a decollare. Verso la metà del primo tempo gli ospiti provano a spingere maggiormente, con Portanova che scheggia il palo al 17’. Nonostante le numerose occasioni da rete gli emiliani non riescono a passare in vantaggio, e quando l’arbitro fischia due volte il tabellino è ancora bloccato sullo 0-0. In avvio di ripresa viene fischiato un calcio di rigore in favore della squadra di Andrea Pirlo, annullato però dopo controllo al Var. I blucerchiati sembrano avere qualcosa in più, ma all’84’ subiscono l’1-0 che ha il sapore del colpo del ko: erroraccio di Ronaldo Vieira, che regala il contropiede a Vido. L’attaccante tocca per Vergara, che infila Vismara sul primo palo e fa 1-0. La Reggiana trova quindi la prima vittoria e sale a 4 punti in classifica, mentre la Samp rimane ferma a 1.

CREMONESE-CARRARESE 1-0

Successo di misura per la Cremonese, 1-0 in casa contro la Carrarese. I grigiorossi mettono subito in campo tanta intensità, cercando di stappare la partita nelle prime fasi per gestire il tabellino. Nonostante il dominio totale gli uomini di Stroppa non riescono a sfondare, e il primo tempo si chiude quasi clamorosamente a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa i padroni di casa iniziano a prendere ancora di più la mira, ma il destro di Johnsen si stampa sul palo al 51’. La partita sembra tramontare sullo 0-0, ma all’86’ arriva l’episodio a favore dei grigiorossi: fallo da ultimo uomo (con conseguente espulsione) di Illanes, che atterra Johnsen davanti al portiere. Dal dischetto Vazquez non sbaglia, regalando un gol da tre punti ai suoi. Dopo il fischio finale viene espulso Pickel tra le file dei padroni di casa. Vince la Cremonese e registra la prima vittoria stagionale, Carrarese ancora a 0.

BRESCIA-CITTADELLA 0-1

Sconfitta beffarda per il Brescia, 1-0 al Rigamonti contro il Cittadella in dieci. I padroni di casa iniziano a flirtare involontariamente con la sfortuna già dal primo minuto di gioco, quando Bisoli colpisce il palo sugli sviluppi di calcio d’angolo. I legni colpiti dai lombardi diventano due alla mezzora, con Borrelli che di testa batte Kastrati ma non riesce ad insaccare l’1-0. La prima frazione di gioco tramonta sullo 0-0, con le due squadre a secco di gol. Al rientro in campo dopo l’intervallo le cose sembrano mettersi bene per gli uomini di Maran, quando al 58’ gli ospiti restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Pavan. Nonostante l’uomo in meno i veneti trovano la forza di andare in gol, esattamente cinque minuti più tardi: Branca crossa dalla sinistra, Lezzerini respinge male e Carissoni con il sinistro di controbalzo insacca l’1-0. I padroni di casa provano in tutti i modi a portare a casa almeno il pareggio, ma il gol al 92’ di Flavio Bianchi viene annullato dopo controllo al Var. Il Cittadella fa segnare la prima vittoria stagionale, e aggancia tra le altre anche il Brescia, a quota 3.