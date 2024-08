Serie B: Palumbo e Mendes, il Modena batte 2-1 il Bari

SERIE B

Il centrocampista apre le danze su rigore, poi serve l'assist. I canarini riscattano il ko col Sudtirol, notte fonda per i biancorossi: due ko su due

© instagram La seconda giornata della Serie B non sorride al Bari, che subisce la seconda sconfitta in altrettante gare. Dopo il tonfo contro la Juve Stabia, i biancorossi vengono sconfitti anche dal Modena, in un match estremamente combattuto. Apre le danze Novakovich per i pugliesi (16'), poi la rimonta gialloblù: Palumbo pareggia su rigore al 48'pt, prima che Pedro Mendes sigli il definitivo 2-1 con uno stacco di testa al 62'. Primi tre punti per il Modena.

Prosegue il momento di crisi del Bari che, dopo la salvezza in extremis, ha iniziato malissimo la stagione: due ko su due per i pugliesi, che perdono 2-1 contro il Modena nella seconda giornata della Serie B. Partono meglio i biancorossi, che spingono in avvio, ma rischiano sulla doppia occasione di Zaro e Pedro Mendes. I canarini non passano e hanno un momento-thrilling al 12', quando Novakovich e Sibilli sbagliano in sequenza da due passi. La rete del Bari è comunque nell'aria e arriva al 16': Gagno respinge la punizione di Pucino, ma Novakovich è rapidissimo nel tap-in. Il Modena reagisce solo dopo una ventina di minuti e sbatte su Radunovic, che salva su Pedro Mendes e Palumbo. Il pareggio arriva nel maxi-recupero, e viene generato da un fallo di Vicari su Mendes: è rigore, Palumbo trasforma al 48'.

Benali sfiora subito il nuovo vantaggio barese, ma nella ripresa è tutta un'altra storia. Dopo il rosso a Bisoli per proteste, il Modena si rianima e ha una grande chance con Magnino, per poi passare al 62': punizione di Palumbo e stacco vincente di Pedro Mendes per il 2-1. Di Pardo sfiora il tris e il Modena non rischia praticamente mai, controllando completamente la gara nell'ultima mezz'ora del match. Primi tre punti per i gialloblù, che riscattano il ko col Südtirol.