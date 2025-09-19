Serie B: il Sudtirol rimonta il Frosinone nell'anticipo, 2-2 allo Stirpe

FROSINONE-SUDTIROL 2-2

Lo Stadio Benito Stirpe è teatro del match tra Frosinone e Sudtirol, compagini dagli umori opposti. I ciociari sono infatti imbattuti in campionato e nell’ultimo turno hanno sconfitto il Padova, mentre i bolzanini hanno perso contro il Palermo. Chiamato a celebrare il 97° anniversario della società, il Frosinone scende in campo con una bellissima maglia speciale e al 10’ passa in vantaggio su calcio di rigore: l’arbitro punisce infatti un fallo di mano in area di Bordon e Calò fa 1-0 dal dischetto. I padroni di casa continuano poi a premere sull’acceleratore e alla mezz’ora raddoppiano con Ghedjemis, autore di un fantastico mancino che non lascia scampo ad Adamonis. Il Sudtirol pare in netta difficoltà, ma nel recupero del primo tempo riesce a segnare con Merkaj: la rete dell’albanese viene però annullata per fuorigioco. Si resta allora sul 2-0, risultato che cambia però nuovamente al 72’, quando Martini accorcia le distanze per l’Alto. I biancorossi tornano allora a prendere fiducia e al 78’ pareggiano il match, grazie al rigore realizzato da Merkaj. La sfida dello Stirpe si chiude così sul 2-2, risultato che porta il Frosinone di Alvini a 8 punti e il Sudtirol di Castori a 5.