Bologna, la fine di una maledizione: vittoria ai rigori dopo trent'anni di attesa

La vittoria nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter ha regalato al Bologna non solo il passaggio del turno, ma la rottura di un tabù che durava da tre decenni. Per la prima volta dal lontano 13 dicembre 1995, i felsinei sono riusciti a vincere una sfida a eliminazione diretta affidandosi alla lotteria dei calci di rigore, cancellando anni di delusioni dagli undici metri. Bisogna riavvolgere il nastro fino alla stagione 1995/96 per trovare l'ultimo sorriso arrivato dal dischetto. In quell'occasione, nei quarti di finale di Coppa Italia, il Bologna guidato in panchina da Renzo Ulivieri riuscì a eliminare il Milan. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e una serie iniziale di rigori finita in parità (4-4), la sfida si decise a oltranza: fu fatale l'errore del rossonero Francesco Coco, mentre Torrisi trasformò il penalty decisivo.