Serie B, il Pisa vince e torna primo

SERIE B

I toscani battono il Cittadella 1-0 grazie a Torregrossa e superano (momentaneamente) la Cremonese. Il Como sbanca Perugia, Vicenza-Ascoli 2-0

Il Pisa torna a vincere e si riprende il primo posto della Serie B, almeno per qualche ora. Nella 31ª giornata, i toscani battono il Cittadella 1-0 in una partita non facile, risolta dal colpo di testa di Torregrossa al 39’. In attesa del risultato della Cremonese, i toscani sono primi. Vittoria esterna per il Como, che espugna Perugia 1-0 con Ciciretti. Il Vicenza supera l’Ascoli 2-0 grazie a Zonta e l’autogol di Bellusci su pasticcio di Leali. IPP

PERUGIA – COMO 0-1

Il Como espugna Perugia 1-0 e riabbraccia la vittoria dopo un mese esatto. Al Renato Curi, i padroni di casa partono meglio e vanno vicini al vantaggio in due occasioni intorno al quarto d’ora, prima con De Luca, a cui risponde Facchin, poi con Beghetto. La timida risposta lombarda arriva con un tiro di La Gumina, bloccato da Chichizola. Gli umbri non trovano il colpaccio con Kouan a inizio ripresa e al 68’ vengono puniti su un contropiede nato da un errore di Chichizola al rinvio: Cerri tocca per Ciciretti, che palleggia al limite dell’area e scarica in rete di potenza il gol dell’1-0 definitivo. I lariani ritrovano il successo e salgono a 41, nel limbo di metà classifica, mentre gli umbri sono noni a 46.

PISA – CITTADELLA 1-0

Il Pisa batte il Cittadella e si conferma nei piani alti della Serie B. I nerazzurri vincono 1-0 in casa e rialzano la testa nel migliore dei modi dopo il ko con l’Ascoli. I toscani si rendono subito pericolosi con Sibilli, che stacca di testa in area ma manda fuori di poco da ottima posizione. I veneti concedono pochi spazi, ma i nerazzurri sbloccano al 39’ con il colpo di testa di Torregrossa, al sesto centro stagionale, sul cross teso di Siega. Nel secondo tempo gli ospiti provano a pareggiare con il destro di Baldini, che Nicolas alza sopra la traversa. Dall’altra parte invece Siega fallisce il tap in del raddoppio su un cross dalla sinistra, trovando l’opposizione di Kastrati. Al 70’ il Cittadella rimane in dieci per l’espulsione a Frare: la strada per il successo del Pisa, che vola a 58 punti, è quindi spianata.

VICENZA – ASCOLI 2-0

Il Vicenza stende l’Ascoli 2-0 nel finale e prova a rilanciare la sua rincorsa salvezza. I veneti avrebbero subito l’occasione per passare in vantaggio: al quarto d’ora Quaranta sbaglia il passaggio, Diaw gli ruba palla e viene atterrato dallo stesso difensore, conquistandosi il rigore. Dal dischetto però Da Cruz non è freddo e si fa ipnotizzare da Leali, che respinge in tuffo e mantiene lo 0-0. I padroni di casa falliscono un’altra grande chance con Damonte, il cui tiro a botta sicura viene salvato sulla linea da Bellusci. La partita si decide agli sgoccioli: il neoentrato Zonta sblocca all’85’ spedendo in rete un rimpallo, poi Leali smanaccia addosso a Bellusci un cross di Maggio e confeziona il clamoroso autogol del 2-0. E il Vicenza è quartultimo.