Serie B, il Pisa ringrazia Lucca: doppietta nel finale e Alessandria ko

SERIE B

I toscani vincono 2-0 grazie all’attaccante, che firma due gol negli ultimi dieci minuti

Serve la doppia zampata di Lucca per mantenere il Pisa a punteggio pieno. Nel primo anticipo della seconda giornata di Serie B i toscani si impongono al Romeo Anconetani sull’Alessandria per 2-0, trascinati dalle due reti dell’attaccante, che sblocca una partita con poche emozioni a dieci minuti dalla fine e si ripete poco dopo. I nerazzurri passano quindi qualche ora al comando solitario della classifica, a quota sei punti.

PISA-ALESSANDRIA 2-0

Il Pisa stende l’Alessandria nel finale e continua a costruire il proprio sogno promozione. Dopo un avvio a rilento, il match decolla solo alla mezz’ora, quando l’Alessandria riesce a servire Palombi in area di rigore: il destro dell’ex di turno è centrale. L’occasione risveglia il Pisa, che si rende pericoloso due volte con Marsura. I nerazzurri chiudono in avanti con il diagonale di Touré, che chiama il portiere avversario a un nuovo intervento. Il punteggio però non si sblocca e il match va all’intervallo sullo 0-0. La ripresa comincia con squadre più lunghe e gioco più godibile: subito Mustacchio calcia al volo da buona posizione, senza inquadrare lo specchio della porta. La partita si decide però negli ultimi dieci minuti grazie alla freddezza del neoentrato Lucca. L’attaccante sblocca il match all’80’ con una zampata che corregge all’angolino il cross di Marsura, poi si ripete dopo 5 minuti infilando in contropiede su lancio di Masucci. Il Pisa vola quindi a quota sei punti, mentre l’Alessandria subisce il secondo ko in altrettante partite.