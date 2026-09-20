Como, Fabregas non ci sta: "Potevamo vincere 1-4, il Frosinone ha fatto un capolavoro"

Il Como cade per la prima volta in questa Serie A, sconfitto dal Frosinone e fermato dalle parate di un grande Palmisani. L'analisi di Cesc Fabregas, a fine gara, parte però dall'intera prestazione dei suoi: "Oggi se vincevamo 1-4 non sarebbe stata una sorpresa perché Palmisani ha parato tanto. Non abbiamo avuto un grande controllo, ma comunque creato le occasioni per fare 4 reti", le parole dell'allenatore spagnolo in conferenza stampa.
Complimenti agli avversari: "Il Frosinone ha fatto la gara che voleva fare e noi non siamo stati all'altezza. Non posso però ammazzare i calciatori per i gol sbagliati. Bravo il Frosinone a farci male con le loro carte, noi dobbiamo migliorare". Como e Frosinone entrambi a 10 punti? "Le gare sono 38 e solo alla fine si faranno i conti. Capisco il paragone ma resto equilibrato, oggi grande capolavoro del Frosinone".