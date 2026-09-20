Como, Fabregas non ci sta: "Potevamo vincere 1-4, il Frosinone ha fatto un capolavoro"

Complimenti agli avversari: "Il Frosinone ha fatto la gara che voleva fare e noi non siamo stati all'altezza. Non posso però ammazzare i calciatori per i gol sbagliati. Bravo il Frosinone a farci male con le loro carte, noi dobbiamo migliorare". Como e Frosinone entrambi a 10 punti? "Le gare sono 38 e solo alla fine si faranno i conti. Capisco il paragone ma resto equilibrato, oggi grande capolavoro del Frosinone".