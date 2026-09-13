Serie B: il Palermo frena in casa dell’Avellino, Samp ancora ko contro il Mantova

AVELLINO-PALERMO 1-1

Rallenta il Palermo di Inzaghi, che dopo tre vittorie consecutive deve riprendere l’Avellino sull’1-1 in trasferta. Dopo un avvio roboante dei rosanero i padroni di casa iniziano a prendere le misure ai loro avversari, e il primo tempo va in archivio senza occasioni colossali con le due formazioni ancora bloccate sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Nesta creano qualcosa in più, e all’ora di gioco stappano la partita: assist di Ruocco per l’1-0 dell’ex Lecce Cheddira. La gioia dei biancoverdi dura però solamente tre minuti, perchè al 63’ Pohjanpalo apparecchia per l’1-1 di Johnsen. Nella mezzora finale gli ospiti spingono per provare a completare la rimonta, ma al triplice fischio il punteggio è sempre di 1-1. Il Palermo resta imbattuto e avanza di un punto, in vetta a quota 10 insieme al Mantova. Buon avvio anche dell’Avellino, quinto a 7 punti.