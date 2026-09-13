Serie B: il Palermo frena in casa dell’Avellino, Samp ancora ko contro il Mantova

La quarta giornata di Serie B evidenzia due capolista appaiate a 10 punti in classifica. Il Palermo di Inzaghi non riesce a tenere viva la striscia di vittorie e non va oltre l’1-1 in casa dell’Avellino di Nesta: campani avanti con Cheddira al 60’, risponde Johnsen tre minuti più tardi. In testa insieme ai rosanero c’è il Mantova, che regola 2-0 la Sampdoria: a segno il solito Ruocco (58’) e Longonda (66’), blucerchiati ultimi in classifica.
AVELLINO-PALERMO 1-1
Rallenta il Palermo di Inzaghi, che dopo tre vittorie consecutive deve riprendere l’Avellino sull’1-1 in trasferta. Dopo un avvio roboante dei rosanero i padroni di casa iniziano a prendere le misure ai loro avversari, e il primo tempo va in archivio senza occasioni colossali con le due formazioni ancora bloccate sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Nesta creano qualcosa in più, e all’ora di gioco stappano la partita: assist di Ruocco per l’1-0 dell’ex Lecce Cheddira. La gioia dei biancoverdi dura però solamente tre minuti, perchè al 63’ Pohjanpalo apparecchia per l’1-1 di Johnsen. Nella mezzora finale gli ospiti spingono per provare a completare la rimonta, ma al triplice fischio il punteggio è sempre di 1-1. Il Palermo resta imbattuto e avanza di un punto, in vetta a quota 10 insieme al Mantova. Buon avvio anche dell’Avellino, quinto a 7 punti.
MANTOVA-SAMPDORIA 2-0
Il Mantova conferma l’ottimo avvio stagionale con la terza vittoria in quattro partite, dopo l’1-1 con il Cesena in trasferta arriva il 2-0 casalingo sulla Sampdoria. Già nel corso della prima frazione di gioco i padroni di casa premono forte sull’acceleratore, senza però riuscire a sfondare. I blucerchiati si accendono soltanto a pochi minuti dall’intervallo, ma al duplice fischio il punteggio è ancora in parità e sullo 0-0. Le cose cambiano al rientro in campo dagli spogliatoi: al 58’ il solito Ruocco sblocca il match su assist di Castellini, poi cinque minuti più tardi i liguri hanno la chance del pareggio con un calcio di rigore a favore. Lauritsen fallisce clamorosamente calciando fuori e dopo altri due minuti i biancorossi raddoppiano con Longonda, che chiude il match con il definitivo 2-0 al 66’. Mantova in vetta a quota 10 insieme al Palermo, Sampdoria all’ultimo posto con un solo punto conquistato in quattro partite.