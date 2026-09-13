SERIE B

Serie B: il Palermo frena in casa dell’Avellino, Samp ancora ko contro il Mantova

Johnsen risponde a Cheddira, 1-1 tra Inzaghi e Nesta: blucerchiati sconfitti 2-0 in trasferta

13 Set 2026 - 19:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ipp

© ipp

La quarta giornata di Serie B evidenzia due capolista appaiate a 10 punti in classifica. Il Palermo di Inzaghi non riesce a tenere viva la striscia di vittorie e non va oltre l’1-1 in casa dell’Avellino di Nesta: campani avanti con Cheddira al 60’, risponde Johnsen tre minuti più tardi. In testa insieme ai rosanero c’è il Mantova, che regola 2-0 la Sampdoria: a segno il solito Ruocco (58’) e Longonda (66’), blucerchiati ultimi in classifica.

AVELLINO-PALERMO 1-1
Rallenta il Palermo di Inzaghi, che dopo tre vittorie consecutive deve riprendere l’Avellino sull’1-1 in trasferta. Dopo un avvio roboante dei rosanero i padroni di casa iniziano a prendere le misure ai loro avversari, e il primo tempo va in archivio senza occasioni colossali con le due formazioni ancora bloccate sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Nesta creano qualcosa in più, e all’ora di gioco stappano la partita: assist di Ruocco per l’1-0 dell’ex Lecce Cheddira. La gioia dei biancoverdi dura però solamente tre minuti, perchè al 63’ Pohjanpalo apparecchia per l’1-1 di Johnsen. Nella mezzora finale gli ospiti spingono per provare a completare la rimonta, ma al triplice fischio il punteggio è sempre di 1-1. Il Palermo resta imbattuto e avanza di un punto, in vetta a quota 10 insieme al Mantova. Buon avvio anche dell’Avellino, quinto a 7 punti. 

MANTOVA-SAMPDORIA 2-0
Il Mantova conferma l’ottimo avvio stagionale con la terza vittoria in quattro partite, dopo l’1-1 con il Cesena in trasferta arriva il 2-0 casalingo sulla Sampdoria. Già nel corso della prima frazione di gioco i padroni di casa premono forte sull’acceleratore, senza però riuscire a sfondare. I blucerchiati si accendono soltanto a pochi minuti dall’intervallo, ma al duplice fischio il punteggio è ancora in parità e sullo 0-0. Le cose cambiano al rientro in campo dagli spogliatoi: al 58’ il solito Ruocco sblocca il match su assist di Castellini, poi cinque minuti più tardi i liguri hanno la chance del pareggio con un calcio di rigore a favore. Lauritsen fallisce clamorosamente calciando fuori e dopo altri due minuti i biancorossi raddoppiano con Longonda, che chiude il match con il definitivo 2-0 al 66’. Mantova in vetta a quota 10 insieme al Palermo, Sampdoria all’ultimo posto con un solo punto conquistato in quattro partite.

serie b
4.a giornata
palermo
sampdoria

Ultimi video

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

01:43
DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

00:36
DICH CUESTA PRE COMO 13/9 DICH

Cuesta verso il Como: "Pronti per una partita molto difficile"

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

I più visti di Serie B

Beffa Sudtirol, il Modena la riprende all'ulimo. Padova-Ascoli 1-0, pari tra Vicenza e Juve Stabia

Empoli e Verona vanno ancora ko, colpo Entella in casa del Pisa

Il Palermo si prende la vetta solitaria con un tris, Insigne non basta alla Samp

Il Frosinone accorcia sul Monza, il Pescara adesso ci crede. Tris Avellino, ko la Samp

MCH FESTA PROMOZIONE FROSINONE 1 MCH

Frosinone, via alla festa dopo la promozione

Il Palermo svela il nuovo Neon Kit 2026/27: torna lo storico logo del 1987

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Bologna, il vice Tarozzi: "Siamo sulla strada buona"
19:32
Morta Giusy Achilli, dirigeva il Pavia di Allegri e Massara
19:28
Bundesliga: il Bayern vince in trasferta, riscatto del Lipsia
18:18
Lecce, Di Francesco: "Non mi accontento, diamo continuità a quello che stiamo facendo"
18:15
Monza, Juric: "Concessi tre gol in leggerezza, dobbiamo essere più cattivi"