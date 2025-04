Serie B: il Palermo piega 5-3 il Sassuolo in una gara folle. Catanzaro e Bari pareggiano 3-3

PALERMO-SASSUOLO 5-3

Il Palermo accoglie il Sassuolo al Barbera, dove sono i rosanero a stappare il match al 18’: Pohjanpalo stacca perfettamente di testa sul calcio d’angolo di Blin e incorna l’1-0 che fa esultare il pubblico di casa. La squadra di Dionisi spinge forte e al 25’ trova pure il raddoppio: nel tentativo di anticipare sempre Pohjanpalo, Toljan inciampa in un autogol, regalando il 2-0 ai siculi. In pieno recupero del primo tempo il Palermo si porta poi sul 3-0: Pohjanpalo sigla la doppietta, insaccando in rete da terra dopo essersi visto respingere un’iniziale rovesciata. Sempre l’ex Venezia mette poi anche lo zampino nel 4-0 con cui i rosanero prendono il largo al 55’: Segre trasforma infatti nel poker un rimpallo proveniente dalla gamba del finlandese, trafiggendo Moldovan con un gran mancino. Il Sassuolo è annichilito, ma le reti improvvise di Pierini al 73’ e di Moro al 74’ provano a ridare un senso alla gara. Nel giro di un minuto i neroverdi dimezzano lo svantaggio, ma a sigillare nuovamente il match ci pensa ancora una volta Pohjanpalo: tripletta all’81’ e ottavo gol in otto partite per l’acquisto più importante del mercato di gennaio. Molto bella è però anche la rete con cui Obiang fissa il risultato finale all’83’. Il Palermo vince 5-3 una sfida pirotecnica al Barbera e sale a 45 punti in classifica, scavalcando il Cesena in zona playoff. A 72 punti resta invece il Sassuolo, sempre capolista del campionato con nove lunghezze di margine sul Pisa.