Serie B: il Modena sorprende il Pisa e vince 2-1. Pareggia il Cesena, il Frosinone si salva al 97’

PISA-MODENA 1-2

Il Pisa accoglie il Modena all’Arena Garibaldi, dove sono i Canarini a stappare a sorpresa il match al 27’: Santoro sfrutta la prima sbavatura difensiva dei nerazzurri e colpisce, regalando l’1-0 agli ospiti grazie anche a una leggera deviazione di Hojholt. La squadra di Inzaghi si presenta quindi sotto di un gol all’intervallo, al termine di un primo tempo meglio giocato, ma in cui i toscani non riescono a costruire nessuna azione pericolosa. Il passivo si amplia poi al 50’, quando a raddoppiare per il Modena è Gliozzi: l’attaccante segna il classico gol dell’ex, trasformando in oro la seconda grance occasione creata dalla formazione di Mandelli. Il Pisa si ritrova allora spalle al muro e prova a reagire con Piccinini e Moreo: proprio l’ex Brescia riesce ad accorciare le distanze al 78’, colpendo di testa dopo la traversa iniziale di Caracciolo. Il Pisa si riversa quindi in attacco alla ricerca del pareggio, ma una gran parata di Gagno sbarra la porta ad Angori nel finale, mentre Piccinini non sfrutta una chance clamorosa in pieno recupero. Il Modena vince allora 2-1 e sale a 41 punti. I toscani restano invece a 63 punti: il Sassuolo capolista domenica ha l’occasione di volare a +12 sul secondo posto, mentre lo Spezia potrebbe accorciare a -5 dai nerazzurri.



SUDTIROL-CESENA 1-1

Solo un pareggio per il Cesena, che va sotto ma poi riprende il Sudtirol in trasferta sull’1-1. I romagnoli cercano di spingere subito nelle prime fasi della gara, con i padroni di casa che si limitano a difendere e a sfruttare qualche ripartenza. Gli ospiti non riescono a sfondare, e nel loro miglior momento vengono colpiti dagli altoatesini: al 27’ Odogwu apparecchia per l’1-0 di Pyyhtia. Il quarto d’ora restante del primo tempo è un assedio dei bianconeri, ma al duplice fischio il Sudtirol è ancora avanti. Gli uomini di Mignani scendono in campo con maggiore intensità in avvio di secondo tempo, e poco prima dell’ora di gioco trovano la rete dell’1-1: al 59’ Tavasan fa partire il destro che si spegne sotto l’incrocio dei pali. La mezzora finale è di fatto un assalto totale degli ospiti, ma gli altoatesini non concedono troppo e portano a casa il punto. Con questo 1-1 il Cesena sale a 43 punti, ancora in zona play-off. Tocca quota 35 il Sudtirol, che trova un punto non banale in ottica salvezza.