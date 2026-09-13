Morta Giusy Achilli, dirigeva il Pavia di Allegri e Massara

Il calcio pavese piange la scomparsa di Giusy Achilli, presidentessa del Pavia, in Serie C, dal 1989 al 1994. E' stata la prima donna in Italia alla guida di un club professionistico di calcio. Malata da tempo, è morta all'età di 72 anni a Milano, la città dove viveva. Giusy Achilli era succeduta al marito Claudio alla presidenza del Pavia, prima che la coppia diventasse proprietaria del Livorno. Sotto la sua gestione hanno militato nel Pavia giocatori come Massimiliano Allegri e Frederic Massara che nelle stagioni successive sono stati protagonisti in Serie A.