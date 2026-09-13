Roma: anche Koné tra i convocati per il Torino

C'è anche Manu Koné nella lista dei convocati dal tecnico della Roma Gasperini per la trasferta di Torino contro i granata. Il centrocampista ha superato il test decisivo dopo il fastidio al ginocchio. Presenti anche Wesley, reduce da una botta al ginocchio, e Lulli, vittima di un attacco di febbre. Disponibile anche Lorenzo Pellegrini. La lista:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala