Roma: anche Koné tra i convocati per il Torino

13 Set 2026 - 17:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

C'è anche Manu Koné nella lista dei convocati dal tecnico della Roma Gasperini per la trasferta di Torino contro i granata. Il centrocampista ha superato il test decisivo dopo il fastidio al ginocchio. Presenti anche Wesley, reduce da una botta al ginocchio, e Lulli, vittima di un attacco di febbre. Disponibile anche Lorenzo Pellegrini. La lista:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora 

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

Ultimi video

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

01:43
DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

00:36
DICH CUESTA PRE COMO 13/9 DICH

Cuesta verso il Como: "Pronti per una partita molto difficile"

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

I più visti di Calcio

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:12
Morta Giusy Achilli, dirigeva il Pavia di Allegri e Massara
18:18
Lecce, Di Francesco: "Non mi accontento, diamo continuità a quello che stiamo facendo"
18:15
Monza, Juric: "Concessi tre gol in leggerezza, dobbiamo essere più cattivi"
17:31
Roma: anche Koné tra i convocati per il Torino
17:12
Ligue 1, Lille di Davide Ancelotti batte 2-0 il Troyes